Более 100 учителей выступят на всероссийской конференции «Приоритеты школы будущего» в Долгопрудном

Участники конференции посетят секции и лаборатории физтеха, а также ведущие компании, использующие высокие технологии, среди которых МТС, Тиньков, и «Курчатовский институт». Основной площадкой стал МФТИ, который является одним из флагманов развития и внедрения высоких технологий не только в Подмосковье, но и во всей стране.

«Наш центр развития IT-образования, который возглавляет Алексей Малеев, реализует ряд программ. Они помогают школьникам и учителям освоить такие программы, как технологии глубокого обучения, искусственный интеллект», - прокомментировал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Программа «Школа будущего» рассчитана на учащихся 8-11 классов. С ее помощью уже более 100 тысяч старшеклассников обучили современным языкам программирования.

По словам Малеева, по программам Физтеха учатся 7-8 тысяч человек. В основном они обучаются очно, на базе школ, которых насчитывается в Московской области более 200.

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