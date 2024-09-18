Более 100 тысяч жителей Мытищ прошли диспансеризацию в 2024 году

Профилактический осмотр населения проводится ежегодно. Медики заполняют анкету пациента, измеряют давление, определяют общий уровень глюкозы и холестерина в крови, проводят электрокардиограмму, флюорографию легких и направляют на обследование к профильными специалистами. Диспансеризация пациентов от 18 до 39 лет проводится один раз в три года, а жители Мытищ старше 40 лет должны проходить ее каждый год.

«На сегодняшний день диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли более 100 тысяч жителей нашего округа», - отметила заместитель главы округа Ольга Сидоркина.

Диспансеризация введена для того, чтобы выявлять заболевания на ранней стадии. Регулярные обследования также проводят в фельдшерско-акушерских пунктах и мобильном комплексах. На первом этапе жителям рассказывают про факторы и риски развития хронических заболеваний, а на втором направляют в поликлинику по месту прикрепления.

Помимо этого, в больницах проводят Дни семейного здоровья, когда родители и дети могут пройти комплексное обследование. Также реализуют программу «Диспансеризация в парках». Каждую субботу с 10:00 до 16:00 перед Дворцом культуры «Яуза» размещается передвижной пункт. Более 150 жителей Мытищ прошли там осмотр. Всего в городском округе у пациентов обнаружили две тысячи заболеваний, о которых они раньше не знали.

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