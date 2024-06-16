Более 100 тысяч детей появились на свет в роддоме Химок за 50 лет

Благодаря профессионализму медиков роддома Химок на свет за полвека появилось несколько поколений жителей округа. Заведующий роддомом Согомон Казарьян вспоминает, как в 2022 году в один из дней случился настоящий бум - за сутки было зарегистрировано 18 рожениц.

«Есть еще беспрецедентная история. В Химках за 10 лет молодая девушка родила три раза двойню. Все ее роды принимал я, и на данный момент у нее с мужем семь детей. Ее супруг сказал мне, что они не хотят останавливаться, потому что детей много не бывает», - рассказал заведующий роддомом Химок Согомон Казарьян.

Прямо сейчас в роддоме идет капитальный ремонт. Он начался летом 2023 благодаря государственной программе «Здравоохранение Подмосковья». После выполнения внутренней отделки, обновления сетей и коммуникаций, кровли, окон и дверей учреждение станет современным акушерским стационаром. Он будет включать 102 койки, а также отделения гинекологии, патологии беременности, послеродовые и реанимацию. Также для комфорта жителей появятся одно-, двух- и трехместные палаты для совместного пребывания с ребенком, индивидуальные санузлы. Срок окончания работ - до конца этого года.

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