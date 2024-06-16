16 июня 2024, 16:41

Более 100 тысяч детей появились на свет в роддоме Химок за 50 лет

Администрация Химки г.о.
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Более 40 лет роддомом Химок заведует Согомон Казарьян. В День медицинского работника он поделился историями об учреждении. Так, за 50 лет в роддоме появилось на свет более 100 тысяч детей.

Благодаря профессионализму медиков роддома Химок на свет за полвека появилось несколько поколений жителей округа. Заведующий роддомом Согомон Казарьян вспоминает, как в 2022 году в один из дней случился настоящий бум - за сутки было зарегистрировано 18 рожениц.

«Есть еще беспрецедентная история. В Химках за 10 лет молодая девушка родила три раза двойню. Все ее роды принимал я, и на данный момент у нее с мужем семь детей. Ее супруг сказал мне, что они не хотят останавливаться, потому что детей много не бывает», - рассказал заведующий роддомом Химок Согомон Казарьян.

Прямо сейчас в роддоме идет капитальный ремонт. Он начался летом 2023 благодаря государственной программе «Здравоохранение Подмосковья». После выполнения внутренней отделки, обновления сетей и коммуникаций, кровли, окон и дверей учреждение станет современным акушерским стационаром. Он будет включать 102 койки, а также отделения гинекологии, патологии беременности, послеродовые и реанимацию. Также для комфорта жителей появятся одно-, двух- и трехместные палаты для совместного пребывания с ребенком, индивидуальные санузлы. Срок окончания работ - до конца этого года.

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Дети Роддома Химки
16 июня 2024, 16:04
Торжественный вечер в честь Дня медработника прошел в Химках
Администрация Химки г.о.
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Медиков из Химок поздравили с профессиональным праздником на торжественном вечере. В нем также приняли участие представители администрации и жители округа.

За самоотверженный труд, профессионализм и человечность благодарили на празднике медиков Химок. В зале собрались врачи, фельдшеры, медсестры, фармацевты и санитары. Поздравить их пришли жители округа и представители администрации.

«Вы день ото дня помогаете сохранить людям самое дорогое, что у них есть - здоровье. Медицина - это больше, чем профессия, это призвание. Сюда по зову сердца приходят лишь по-настоящему добрые и милосердные люди, способные проявить сострадание к пациенту и взять ответственность за его жизнь. Низкий вам поклон!», - отметил депутат, главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Отметим, что для работников сферы здравоохранения в Химках действует программа «Социальная ипотека», в рамках которой за несколько лет около 100 врачей получили жилье. Более 700 специалистов компенсировали аренду жилья.

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Праздники Химки Врачи Медицина
16 июня 2024, 09:37
«Спасибо за ваш нелегкий труд». Андрей Воробьев поздравил медиков с праздником
Пресс-служба губернатора Московской области
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Связанные с медициной профессии требуют не только высочайшего мастерства, но и самоотверженности, чуткого сердца и душевной теплоты. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Он поздравил специалистов с Днем медицинского работника и напомнил, что в Подмосковье работают порядка 113 тысяч врачей, медбратьев и медсестер, акушерок, фельдшеров, фармацевтов и лаборантов. Воробьев назвал медицинские профессии призванием и пожелал медработникам крепкого здоровья.

«С праздником! Спасибо за ваш нелегкий, но такой важный труд», - написал он.

Губернатор рассказал, что в Подмосковье реализуются специальные меры поддержки: премия «Подмосковная медсестра/медбрат», программы «Приведи друга», «Социальная ипотека», «Земский фельдшер» и компенсация аренды жилья. Он добавил, что это направление продолжает совершенствоваться, чтобы дать возможность специалистам посвятить себя любимому делу.

Ранее медиков с профессиональным праздником поздравил Владимир Путин. Он отметил, что российские врачи обладают такими важными качествами как порядочность, милосердие и сострадание.

Праздники Андрей Воробьев Врачи Медицина
15 июня 2024, 22:07
Более 1,5 тысячи человек приняли участие в «Гонке Героев» в Алабине
Пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Молодежный патриотический экстремальный забег «Гонка Героев» прошел сегодня на полигоне Алабино. В соревнованиях, которые традиционно проводит Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области с 2013 года, приняли участие более 1,5 тысячи спортсменов.

В этом году участникам предстояло пробежать восьмикилометровую дистанцию, включавшую в себя крутые подъемы, спуски, водные переправы, грязевые рвы, а также, покорить знаменитую горку с канатами - семиметровый «Эверест».

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, в этом году свои команды представили 47 городских округов Подмосковья.

«Здесь много студентов, активистов молодежных организаций, участников спортивных и патриотических клубов, ветеранов боевых действий, участников СВО. Это настоящий праздник спорта, товарищества и преодоления себя. Все команды большие молодцы!» - рассказала Швелидзе.

Отдельно в забеге приняли участие активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья» и МГЕР Московской области. Команду из Егорьевска представили студенты, тренеры, пожарные спасатели, предприниматели, юристы, молодые ученые, а в команду Лыткарина вошли спортсмены бойцовского клуба Hard Club, а также известный боец на кулаках Михаил Тарабрин.

Победителями «Гонки Героев» стала команда из Воскресенска. Второе место заняли бегуны из Можайска, третье - из Волоколамска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Гонка Героев
15 июня 2024, 19:07
«Не перестает удивлять». Фестиваль «Сабантуй» собрал в Люберцах более 30 тысяч человек
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Фестиваль «Сабантуй» прошел в Московской области в 22-й раз. Он собрал в Центральном парке в Люберцах более 30 тысяч жителей и гостей Подмосковья. В 2025 году фестиваль примут Химки, сообщило управление пресс-службы губернатора и правительства региона.

Фестиваль в Московской области проводится с 2001 года, каждый раз в новом городе. Представители разных национальностей по традиции приезжают на мероприятие с семьей и друзьями.

«„Сабантуй“ объединяет все больше людей и не перестает удивлять чем-то новым. В этом году в Люберцы приехали свыше 30 тысяч человек - не только из разных уголков Подмосковья, но также из городов Центрального федерального округа. Программа, как всегда, разнообразная - она рассчитана на все возрасты и интересы», - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Она отметила, что на фестивале можно поучаствовать в квесте, отведать чак-чак с чаем, послушать концерт. Юных посетителей ждет зажигательная дискотека от «СоюзМультПарка». Вход свободный.

В Подмосковье около 130 национальных общественных объединений, и такие фестивали способствуют укреплению дружеских межнациональных связей, знакомят людей с традициями и культурой разных народов, подчеркнула Швелидзе.

Народный праздник «Сабантуй» знаменует окончание весенних полевых работ. Он имеет многовековую историю, включен в список шедевров культурного наследия ЮНЕСКО и отмечается более чем в 250 городах мира.

По традиции на фестивале передают эстафету в виде скачущего коня с всадником следующему городскому округу, который примет «Сабантуй». На сей раз это Химки.

Фестиваль организовала региональная татарская национально-культурная автономия Московской области при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья. В 2024 году событие посвятили 25-летию создания автономии.

Люберцы приняли «Сабантуй» во второй раз с 2009 года. Участников и гостей поздравил с открытием глава округа Владимир Волков. Он также зачитал поздравительный адрес от губернатора Андрея Воробьева.

Неизменный атрибут «Сабантуя» - корэш - национальная борьба на поясах. Это зрелищное спортивное единоборство с тысячелетней историей. Победитель, положивший противника на ковер, применив ловкость и разрешенные приемы, именуется батыром «Сабантуя». Есть и другие состязания: гостям предлагают преодолеть дистанцию в мешке, залезть на гладкий столб и побороться в перетягивании каната. В спортивном квартале «Сабантуя» устроили традиционные соревнования по армрестлингу для всех желающих, прошедших регистрацию.

Желающие могут продегустировать с чаем главное медовое угощение татар - чак-чак: его привезли целую тонну.

«Наши партнеры расфасовали 20 тысяч брикетиков чак-чака примерно по 35 граммов каждый, и все это раздается на чайной поляне фестиваля. Также там приготовлено 30 тысяч порций фирменного татарского чая. У нас стоит 750-литровый самовар - такого больше нет нигде в мире», - рассказал продюсер фестиваля «Сабантуй» Азат Галямшин.

На фестивале развернули палатку «Волонтеров Подмосковья». Любой мог присоединиться к изготовлению всего необходимого для бойцов СВО.

«Здесь у нас сегодня работают волонтеры серебряного возраста „Домашний очаг“. Вяжем маскировочные сети, собираем нашлемники для снайперов. Также изготавливаем сухие армейские души - когда нет воды, они очень хорошо помогают освежиться на фронте», - сообщила руководитель центра поддержки участников СВО и их семей в Люберцах Алеся Даврамова.

По ее словам, посетителей много, часто приходят дети, которые пробуют сделать сухой душ, пишут солдатам письма и делают рисунки. Все это волонтеры отвозят в зону спецоперации и передают солдатам лично.

Для искателей приключений на фестивале организовали Мегаквест, участники которого могут присоединиться к розыгрышам подарков от партнеров «Сабантуя». Всего призов 500.

Работает этномаркет - более 40 точек с брендовой продукцией: едой, напитками, украшениями, духами и другими товарами.

На фестиваль приехали «СоюзМультПарк» и попугай Кеша. На малой сцене герои мультфильмов организовали танцевальные интерактивы и яркую программу для детей.

На главной сцене подготовили выступления артистов, профессиональных и самодеятельных коллективов. Среди выступающих - участницы музыкального шоу «Голос. Дети» Саида Мухаметзянова и Вилена Хикматуллина, а также победитель всероссийских батлов по битбоксу Ифтихор, который умеет создавать мини-треки из голосов зрителей.

«Этот праздник еще раз показывает, что мы, представители разных народов и культур, живем в России в мире и согласии. И наша миссия - это все сохранить. Мы благодарим губернатора, правительство Московской области за помощь и поддержку в организации наших мероприятий», - подчеркнул председатель духовного управления мусульман Подмосковья, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

Праздники Люберцы Фестивали

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