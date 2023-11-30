30 ноября 2023, 14:44

Более 100 тысяч автомобилей такси зарегистрировали в Подмосковье

Минтранс Подмосковья
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Свыше 7,5 тысячи автомобилей внесли в реестр такси в Подмосковье за три месяца. Минтранс также выдал более 680 разрешений перевозчикам.

Как рассказали в министерстве, закон об организации перевозок вступил в силу в Подмосковье 1 сентября. Он позволяет получить разрешение на работу в такси.

«Всего на данный момент в реестре такси числится более 100 тысяч автомобилей и более 37 тысяч перевозчиков. На сегодняшний день более 36 тысяч индивидуальных предпринимателей и 880 юридических лиц зарегистрированы на территории региона. Также порядка 70 водителей уже работают как „самозанятые“», - сказали в ведомстве.

Получить разрешение на работу такси жители перевозчики могут на региональном портале госуслуг или в МФЦ. Также в регионе еженедельно проводят вебинары по этой теме, а получить ответы на возникшие вопросы можно через Telegram-бот.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Такси
30 ноября 2023, 15:37
Квитанции за оплату ЖКУ в декабре выпустят досрочно в Подмосковье
МосОблЕИРЦ
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Единый расчетный центр Подмосковья выпустит декабрьские квитанции на оплату ЖКУ досрочно. Абоненты получат их до 25 декабря, чтобы оплатить коммунальные услуги до праздников и войти в новый год с оплаченными счетами.

Подмосковные абоненты могут выиграть денежный приз, оплачивая счета МосОблЕИРЦ. Чтобы стать участником акции, нужно быть зарегистрированным в личном кабинете и до 31 декабря оплатить счет. Сумма оплаты должна быть не меньше суммы, указанной в графе «Итого к оплате».

Розыгрыш призов состоится в январе 2024 года. Подробнее ознакомиться с условиями акции можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он подчеркнул, что на эти цели выделят более 320 миллиардов рублей, и назвал тему «чувствительной и важной».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
30 ноября 2023, 15:31
Министерство туризма представило новые маршруты для поездок по Подмосковью на каршеринге
Министерство культуры и туризма МО
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Министерство культуры и туризма Московской области и компания BelkaCar подготовили для жителей и гостей региона новые маршруты по специальному тарифу «Навигатор». В рамках проекта машину можно арендовать на три дня. В пакет входит страховка, а проехать можно до 600 километров.

«В течение предстоящих зимних месяцев в социальных сетях BelkaCar будут появляться спецмаршруты по Подмосковью, составленные при участии министерства культуры и туризма Московской области. Маршруты охватывают все популярные туристические подмосковные направления и главные достопримечательности на пути путешественников», - уточнили в министерстве.

По данным каршерингового сервиса, интерес к поездам в Подмосковье растет. Например, этим летом пользователи BelkaCar совершили почти 37 тысяч поездок по региону.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм Каршеринг
30 ноября 2023, 15:30
Единый расчетный центр Подмосковья предложил жителям скидку на оплату ЖКУ до Нового года
МосОблЕИРЦ
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МосОблЕИРЦ предложил абонентам Подмосковья скидку при оплате коммунальных услуг до 31 декабря 2023 года. Она будет действовать, если оплатить счет через Систему быстрых платежей.

«Зайдите в личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильное приложение „МосОблЕИРЦ Онлайн“. В разделе „Платежи“ заполните данные и нажмите „Перейти к оплате“. Затем выберите способ „Оплатить через СБП“. В момент оплаты сумма платежа уменьшится на 1%», - уточнили в министерстве ЖКХ Московской области.

Подробности акции можно прочитать по ссылке.

Также оплатить коммунальные услуги можно в личном кабинете или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», на сайте мособлеирц.рф по кнопке «Оплатить онлайн», через платежные терминалы в офисах центра и другими способами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
30 ноября 2023, 15:28
Подмосковных школьников пригласили на конкурс технологий
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Подмосковных школьников пригласили на конкурс технологий Sk Kids Challenge. Его проведет технопарк «Сколково» для поддержки юных талантов и популяризации инновационной деятельности.

В конкурсе могут принять участие дети от семи до 17 лет. Как рассказали в Минобразования Подмосковья, проявить свои таланты можно будет в 10 направлениях. Это технологии в финансовой сфере, в образовании, в космосе, транспорт будущего и другие. Участники также смогут посетить онлайн мастер-классы и узнать о новейших разработках и тенденциях. Победители смогут получить предложения по работе или стажировки в инновационных компаниях.

«Организаторы подготовили ценные призы для победителей и участников. Каждый имеет шанс не только проявить свои навыки, но и получить подарки», - добавили в ведомстве.

Подать заявку на конкурс можно до 5 декабря по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники конкурсы

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