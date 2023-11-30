Более 100 тысяч автомобилей такси зарегистрировали в Подмосковье

Как рассказали в министерстве, закон об организации перевозок вступил в силу в Подмосковье 1 сентября. Он позволяет получить разрешение на работу в такси.

«Всего на данный момент в реестре такси числится более 100 тысяч автомобилей и более 37 тысяч перевозчиков. На сегодняшний день более 36 тысяч индивидуальных предпринимателей и 880 юридических лиц зарегистрированы на территории региона. Также порядка 70 водителей уже работают как „самозанятые“», - сказали в ведомстве.

Получить разрешение на работу такси жители перевозчики могут на региональном портале госуслуг или в МФЦ. Также в регионе еженедельно проводят вебинары по этой теме, а получить ответы на возникшие вопросы можно через Telegram-бот.

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