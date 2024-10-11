Более 100 студентов приняли участие в Спартакиаде в Мытищах

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что Спартакиада РСО имеет особое значение для студентов, которые долго готовятся к этому событию. Она подчеркнула, что соревнование служит не только для выявления сильнейших, но и представляет собой уникальную площадку для обмена опытом и налаживания отношений между молодежью различных учебных заведений региона.

Командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев подчеркнул, что четвертая Спартакиада стала важным событием, объединившим молодежь региона, единомышленников, стремящихся к активному образу жизни и высоким достижениям. Он отметил, что Российские студенческие отряды объединяют не только талантливую, но и спортивную, целеустремленную молодежь.

Российские студенческие отряды представляют собой крупнейшую молодежную организацию в стране, временно трудоустраивающую более 225 тысяч молодых людей из 83 регионов России. Организация активно занимается патриотическим воспитанием и способствует развитию творческого и спортивного потенциала молодежи. В 2024 году студенческие отряды отпразднуют 65-летие со дня своего создания и 20 лет с начала современного этапа истории.

Студенческие отряды в Московской области начали свою деятельность в 2020 году, и за это время их численность превысила пять тысяч человек.

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