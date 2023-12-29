Более 100 спортсменов выступили на соревнованиях «Красногорская лыжня»

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В первый день соревнований женщины и мужчины участвовали в спринте свободным стилем, а во второй - в классическом.

Первое место в финале стартового дня заняла лыжница из Белоруссии Анна Королева. Среди мужчин первым стал Денис Филимонов из Республики Татарстан.

Во второй день турнира призер Олимпийских игр Александр Терентьев опередил занял первое место в спринте. Среди женщин лучшее время показала Анастасия Кириллова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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