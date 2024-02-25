Более 100 спортсменов приняли участие в мотокроссе «Русская зима» в Коломне

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Участников разделили на 10 классов в зависимости от возраста, мощности мотоцикла и вида резины. Протяженность трассы 1100 метров с серией прыжков и поворотов.

Впервые мотокросс в Коломне прошел в 1972 году. Он очень полюбился жителям округа. Кроме завораживающих прыжков и высоких скоростей провели развлекательную программу. Выступление артистов, фотосессия в бронежилете, игры и конкурсы.

Победителей определили в каждом классе. Все получили медали, дипломы и памятные призы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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