25 февраля 2024, 14:40

Более 100 спортсменов приняли участие в мотокроссе «Русская зима» в Коломне

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Мотокросс «Русская зима» провели в Коломне. День защитника Отечества традиционно отметили под рев моторов. На старт вышли более 100 спортсменов со всей России.

Участников разделили на 10 классов в зависимости от возраста, мощности мотоцикла и вида резины. Протяженность трассы 1100 метров с серией прыжков и поворотов.

Впервые мотокросс в Коломне прошел в 1972 году. Он очень полюбился жителям округа. Кроме завораживающих прыжков и высоких скоростей провели развлекательную программу. Выступление артистов, фотосессия в бронежилете, игры и конкурсы.

Победителей определили в каждом классе. Все получили медали, дипломы и памятные призы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Коломна Мотоциклы 23 февраля
25 февраля 2024, 14:18
Лыжные соревнования в память о Герое России Александре Монетове прошли в Подольске
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Подольске состоялись массовые соревнования по лыжным гонкам в память о Герое России Александре Монетове. На старт вышли более 800 спортсменов из разных городов.

В этом году соревнования прошли на обновленной трассе с современным освещением. На территории благоустроенная парковая зона с административным зданием. Работают раздевалки, есть прокат инвентаря, площадка для воркаута.

Участников разделили на 12 групп. Дистанция забега от 500 метров до пяти километров. Самому младшему участнику пять лет, а самому возрастному 90.

Соревнования в память о Герое России Александре Монетове проводят в 24-й раз. В 1995 году лейтенант милиции в составе СОБРа выполнял боевые задачи в Чечне. Он погиб во время одной из операций.

Победителям и призерам вручили кубки, грамоты и ценные подарки. Спортсменов награждали родители Героя.

«Вдвойне приятно, что сегодня здесь находятся его родители, хотел бы выразить им слова благодарности и признательности нашего Героя, И сегодня сложилось, что у Валентины Ивановны День рождения - я хотел бы поздравить ее, пожелать всего доброго, крепкого здоровья, благополучия, низкий поклон и с Днем рождения», - сказал глава Подольска Григорий Артамонов.

Спортсмены новой трассой остались довольны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск
25 февраля 2024, 10:01
Жителей Одинцово бесплатно научат фигурному катанию в парке «Раздолье»
Читайте нас в: Google Новости
Бесплатный мастер-класс по фигурному катанию состоится на катке в парке «Раздолье» в Одинцово 25 февраля. Началов 14:00. Об этом сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

Тренеры помогут всем желающим с техникой и расскажут секреты катания на льду.

В ведомстве напомнили, что площадь катка в парке Малевича - 1250 квадратных метров. Здесь есть теплый гардероб, камера хранения, трибуна и музыкальное сопровождение - все для комфортного отдыха. Маленькие посетители могут взять для катания пингвина-помощника.

Ранее зрители военно-исторической реконструкции «Последний бой лейтенанта Графова» на Поле Победы в Одинцово, возле Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, смогли прослушать лекцию о холодном оружии русской армии.

Мероприятие приурочили к Дню защитника Отечества. Посетители узнали о разных видах сабель, шашек и палашей и сделали памятное фото возле стенда с холодным оружием и винтовочными штыками.

Одинцово Отдых Фигурное катание Парки
24 февраля 2024, 23:17
Экскурсия и ужин в честь Казимира Малевича пройдут в Одинцовском округе 8 марта
Министерство благоустройства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Экскурсия «При чем здесь Малевич», а также арт-ужин состоятся 8 марта в парке Одинцовского городского округа. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

Все желающие смогут погрузится в атмосферу искусства на экскурсии по арт-экспозиции в кафе Малевич, а затем посетители увидят арт-объекты, отсылающими к творчеству Казимира Малевича, на выставке, открытой при поддержке Третьяковской галереи.

После прогулки для гостей приготовят вкусный ужин, на котором они смогут обсудить увиденное.

Начнется экскурсия в 16:00 и продлится час.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Парки
24 февраля 2024, 22:31
Открытие Международного фестиваля спортивных единоборств прошло в Мытищах
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Торжественное открытие второго Патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского» прошло на «Арене Мытищи». В соревнованиях принимают участие более пяти тысяч спортсменов из восьми стран. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

С приветственным словом от заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко к участникам фестиваля обратился советник министра спорта России Егор Романов, пожелавший всем спортсменам отличного настроения, яркой спортивной борьбы и удачи.

На церемонии открытия также присутствовали заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова, патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, руководители региональных и муниципальных образований Российской Федерации, спортсмены, ветераны боевых действий и участники СВО.

Кузнецова поприветствовала участников состязаний и поблагодарила организаторов фестиваля за их работу.

«С первых дней начала специальной военной операции не только бойцы, но и гуманитарная миссия началась активно во всех направлениях. Организаторы выезжают на передовую, помогают военным, везут гуманитарные грузы. Конечно, я хочу поблагодарить всех организаторов, команду фестиваля за эту великую миссию», - сказала зампред ГД.

В соревнованиях по 16 видам спорта на площадках «Арены Мытищи» выступают как взрослые, так и юные спортсмены в возрасте от 10 лет и старше.

Турнир, посвященный просветителю Японии, проводится в Подмосковье с 2011 года. За прошедшие годы в нем приняло участие более 40 тысяч спортсменов и 100 тысяч зрителей. В 2022 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла получил статус Патриаршего.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России. Он подчеркнул, что за последние пять лет удалось обновить 50 спортивных объектов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мытищи

Новости по теме