Более 100 спортсменов поучаствовали в фестивале для незрячих в Мытищах

100 баллов по русскому языку и математике на едином государственном экзамене набрали выпускники из Солнечногорска. Таких результатов удалось достичь ученице лицея № 7 Яне Хомутининой и ученику Тимоновской школы Михаилу Фролову.

Школьники, кстати, и до этого являлись гордостью учебных заведений. Они достигли определенных успехов еще и в спорте.

Яна Хомутинина имеет спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» по спортивной аэробике. Также в этом году девушка стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады по физкультуре и ОБЖ. Михаил Фролов - призер муниципальных этапов всероссийской олимпиады по математике и химии за 2023–2024 годы.

«100 баллов по ЕГЭ набрали еще два одиннадцатиклассника из Солнечногорска. Мы гордимся такими успехами ребят!» - поздравил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

За отличные результаты полагается денежное вознаграждение. Солнечногорские выпускники и учителя, подготовившие их к ЕГЭ, получат выплаты из местного бюджета. Так, стобалльник получит 100 тысяч рублей, а наставник - 200 тысяч рублей за каждого ученика, набравшего максимальный балл на экзамене.

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