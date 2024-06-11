11 июня 2024, 18:50

Более 100 спортсменов поучаствовали в фестивале для незрячих в Мытищах

Пресс-служба Мытищи
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Фестиваль приурочили ко Дню России. Команды из России и Казахстана сыграли в голбол и адаптивный мини-футбол.

Значительно расширилась география соревнований. Участие приняли более ста спортсменов из Москвы, Луганска, Астаны, Донецка, Симферополя, Краснодара и других городов России. Сборная школы «Авангард» собрала сильнейших спортсменов, в числе которых выступили четыре чемпиона Европы.

«С каждым годом наш фестиваль становится все более масштабным, От лица главы округа благодарю всех участников. Независимо от того, кто займет призовые места, вы все - победители», - отметил начальник управления по физической культуре и спорту городского округа Мытищи Дмитрий Герман.

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Спортсмены Мытищи Фестивали
11 июня 2024, 19:06
Ремонт шести подъездов в Мытищах завершится до конца июня
Пресс-служба Мытищи
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Всего в 2024 году отремонтируют 50 входных зон. Сейчас в процессе ремонта находятся 13 подъездов.

Жильцы принимают активное участие в выборе дизайнерского оформления, согласовывают необходимый перечень работ. Вместе с сотрудниками администрации они контролируют ремонт.

Сейчас в Мытищах ремонтируют 13 подъездов, шесть из которых будут готовы до конца июня. Всего в 2024 году планируют отремонтировать 50 входных групп, а благодаря программе «Мой подъезд» в прошлом году удалось благоустроить 56 подъездов.

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Благоустройство ЖКХ Мытищи
11 июня 2024, 19:02
Сотрудники МЧС приняли участие в патриотической акции в Коломне
Главное управление МЧС России по Московской области
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Сотрудники МЧС приняли участие в патриотической акции «Бессмертный полк. Наши Герои» в Коломне. Это автопробег по маршруту город-герой Мурманск — город-герой Волгоград.

Участниками акции стали 20 автомобилей и 46 человек. Машины украсили фотографиями героев Великой Отечественной войны. После этого участники акции возложили цветы и развернули копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров. Автопробег завершится 12 июня в Волгограде у мемориала «Родина-мать зовет!».

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Коломна
11 июня 2024, 19:02
Еще два школьника из Солнечногорска сдали ЕГЭ на максимальный балл
Администрация Солнечногорск г. о.
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100 баллов по русскому языку и математике на едином государственном экзамене набрали выпускники из Солнечногорска. Таких результатов удалось достичь ученице лицея № 7 Яне Хомутининой и ученику Тимоновской школы Михаилу Фролову.

Школьники, кстати, и до этого являлись гордостью учебных заведений. Они достигли определенных успехов еще и в спорте.

Яна Хомутинина имеет спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» по спортивной аэробике. Также в этом году девушка стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады по физкультуре и ОБЖ. Михаил Фролов - призер муниципальных этапов всероссийской олимпиады по математике и химии за 2023–2024 годы.

«100 баллов по ЕГЭ набрали еще два одиннадцатиклассника из Солнечногорска. Мы гордимся такими успехами ребят!» - поздравил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

За отличные результаты полагается денежное вознаграждение. Солнечногорские выпускники и учителя, подготовившие их к ЕГЭ, получат выплаты из местного бюджета. Так, стобалльник получит 100 тысяч рублей, а наставник - 200 тысяч рублей за каждого ученика, набравшего максимальный балл на экзамене.

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ЕГЭ Солнечногорск Выплаты в России Минобразования Подмосковья
11 июня 2024, 19:01
Подмосковные атлеты выиграли 7 медалей на Мемориале братьев Знаменских
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Подмосковные спортсмены выиграли две золотые, две серебряные и три бронзовые медали на международных соревнованиях по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских». ​Турнир прошел на стадионе «Лужники» в Москве с 5 по 7 июня.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Дмитрий Разумов победил на дистанции 400 метров с результатом 46,23 секунды, а среди женщин в беге на той же дистанции Вероника Архипова финишировала второй. Ее результат - 52,63 секунды.

Андрей Лукин выиграл золото на дистанции четыре по 100, а стометровку пробежал третьим - у него бронза.

В беге с барьерами на 400 метров серебряную медаль выиграл Владимир Лысенко, а среди женщин третье место заняла Мария Тарабанская.

Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Награды Женщины

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