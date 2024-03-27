Более 100 спортсменок из Ступина выступили на соревнованиях по художественной гимнастике
Областные соревнования по художественной гимнастике «Мартовская капель» прошли в Ступине. Округ представляли более 100 спортсменок.
«Желаю спортсменкам показать наилучшие результаты и получить удовольствие от выступления», - прокомментировал депутат Мособлдумы Андрей Голубев.
В ступинском физкультурно-оздоровительном комплексе «Ока» собрались команды из разных городов России. Отмечается, что для многих воспитанниц ступинской спортивной школы «Прогресс-Смена» художественная гимнастика является важной частью жизни.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.
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