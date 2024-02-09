Более 100 социальных предпринимателей зарегистрировались в Подмосковье с начала года

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«Подтверждать социальный статус необходимо ежегодно. По итогам первого в этом году заседания межведомственной комиссии социальными предприятиями были признаны 136 субъектов МСП, из них 106 - подтвердили статус, остальные 30 - получили его впервые», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Напомним, что социальные предприниматели могут получить до трех миллионов рублей на возмещение затрат по аренде, ремонту, на ярмарочно-выставочные мероприятия, медицинское обслуживание детей и другие.

Для представителей МСП также предусмотрены гранты - они позволяют бизнесу получить до 500 тысяч рублей. Сумма гранта может покрыть до 75% расходов.

Подать заявку на получение статуса можно на портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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