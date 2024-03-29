Более 100 школьников стали участниками соревнований по дистанционному пилотированию в Химках

«Сегодня был открытый урок, посвященный дистанционному управлению летательными и наземными техническими устройствами. Мероприятие состояло из двух таймов между двумя командами. Главная задача - долететь до погрузочной платформы, захватить груз и отвезти его к себе на базу», - прокомментировал учитель информатики и технологии МБОУ «Лига первых» Николай Одиноков.

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