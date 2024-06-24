Более 100 школьников приняли участие в фестивале спортивного кино в Химках

«Знакомство с биографией спортсменов-патриотов позволяет воспитывать в подрастающем поколении не только интерес к здоровому образу жизни, но и любовь к Родине», - подчеркнул депутат городского округа Химки Александр Васильев.

Сотни юных жителей округа уже ознакомились с кинолентами в оздоровительных лагерях на базе школ «Триумф», «Флагман» и «Наследие». Проведению мероприятий содействовало Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Химки.

«Несмотря на то, что в кинопроект вошли документальные фильмы, их смысл доносится понятным языком как для взрослых, так и для детей. Любому человеку будет интересно посмотреть истории о наших чемпионах, тренерах и лучших спортивных моментах», - отметил куратор партийного проекта «Детский спорт», член Местного политического совета Олег Аферов.

Проект направлен на спортивное развитие детей и включает подготовку и осуществление соревнований на муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».