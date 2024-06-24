24 июня 2024, 21:33

Более 100 школьников приняли участие в фестивале спортивного кино в Химках

Администрация Химки г.о.
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Фестиваль спортивного кино организовали для воспитанников летних лагерей в Химках. Показ фильмов о советских спортсменах в годы Великой Отечественной войны провели для школьников в рамках проекта «Детский спорт».

«Знакомство с биографией спортсменов-патриотов позволяет воспитывать в подрастающем поколении не только интерес к здоровому образу жизни, но и любовь к Родине», - подчеркнул депутат городского округа Химки Александр Васильев.

Сотни юных жителей округа уже ознакомились с кинолентами в оздоровительных лагерях на базе школ «Триумф», «Флагман» и «Наследие». Проведению мероприятий содействовало Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Химки.

«Несмотря на то, что в кинопроект вошли документальные фильмы, их смысл доносится понятным языком как для взрослых, так и для детей. Любому человеку будет интересно посмотреть истории о наших чемпионах, тренерах и лучших спортивных моментах», - отметил куратор партийного проекта «Детский спорт», член Местного политического совета Олег Аферов.

Проект направлен на спортивное развитие детей и включает подготовку и осуществление соревнований на муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях.

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Дети Химки Кино
24 июня 2024, 21:51
Подмосковные парки Кривякино и «Фабричный» вошли в топ-10 по посещаемости на прошлой неделе
Министерство благоустройства Московской области
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Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске и «Фабричный» в Истре вошли в десятку лидеров по посещаемости на прошлой неделе. Такую статистику приводит Министерство благоустройства Московской области.

Как пояснили в ведомстве, «Фабричный» - один из самых красивых парков городского округа Истра с 17 по 23 июня посетили 32 тысячи человек. Он занял шестое место в рейтинге любимых мест жителей и гостей Подмосковья.

Расположенный в усадьбе Кривякино парк посетили 18 тысяч человек на прошлой неделе. Он замкнул десятку лидеров по посещаемости. И это неудивительно, ведь после недавних масштабных работ по благоустройству Кривякино сочетает в себе историческую аутентичность и отвечает всем самым современным требованиям к местам семейного отдыха.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Благоустройство Парки
24 июня 2024, 21:33
Пенсионеры из Химок свяжут для участников СВО теплые вещи
Администрация Химки г.о.
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Активисты общественной организации «Любимый сад» свяжут для бойцов СВО теплую одежду. В работе пенсионеры используют только шерстяную пряжу, которая в осенне-зимний период согревает особенно эффективно.

Мастерицы трепетно создают шерстяные изделия своими руками, ведь забота, с которой они производят теплую одежду, тоже поможет бойцам согреться. Главное в таком деле - универсальность: носки и шапки должны подойти на любой размер.

«В Химках с 2022 года действует акция „Тепло для героя“. К ней присоединяются десятки пожилых жителей округа. Вместе они изготавливают для военнослужащих теплую одежду - носки, варежки, шапки и шарфы. Все связанные вещи передадут на фронт вместе с очередной партией гуманитарного груза», - сказала депутат из Химок Юлия Мамай.

Центр «Единые» находится на базе местного отделения «Единой России» по улице Кирова, дом № 19. График работы: по будням с 9:00 до 18:00. Обратиться за поддержкой можно лично, или по номеру телефона 7 (916) 683-08-27.

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Одежда Пенсионеры Химки
24 июня 2024, 20:49
Пробки на дорогах Подмосковья вечером 24 июня составили 4 балла
Медиасток.рф
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Подмосковный Минтранс опубликовал актуальную информацию о загруженности региональных трасс в понедельник 24 июня. Пробки на дорогах составили четыре балла.

Как рассказали в ведомстве, автомобильные заторы фиксируются на Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Щелковском, Носовихинском, Мякининском и Каширском шоссе.

Также непросто будет проехать на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы. В Минтрансе Подмосковья призвали водителей к осторожности за рулем - не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.

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Пробки Дороги Водители
24 июня 2024, 20:35
Волонтеры Подмосковья смогут бесплатно доставлять гумпомощь по платным трассам
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Волонтеры и представители организаций, которые доставляют гуманитарную помощь в ДНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области смогут не оплачивать проезд на платных автомобильных дорогах. Такое соглашение подписали ассоциация Добро.РФ и Государственная компания «Автодор».

Как пояснили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области, подмосковные активисты должны подать заявку в региональный штаб «Мы вместе». Сервисом могут воспользоваться заинтересованные физические лица, общественные объединения, благотворительные, волонтерские организации.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, за время действия региональной акции «Доброе дело» волонтеры и неравнодушные жители Подмосковья собрали и отправили на Донбасс более шести тысяч тонн полезного груза.

«Это непростой и кропотливый процесс на всех этапах. Все очень много трудятся и делают это абсолютно безвозмездно. Здорово, когда появляются такие меры поддержки на федеральном уровне, которые позволяют совершать еще больше добрых дел», - рассказала Швелидзе.

В ведомстве подчеркнули, что в Подмосковье во всех городских округах открыт 81 пункт сбора гуманитарной помощи.

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Волонтеры Донбасс Балашиха

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