28 декабря 2023, 12:41

Более 100 рабочих мест создали на новом производстве сухих детских смесей в Истре

Дмитрий Клычков
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Предприятие по производству сухих молочных смесей для детей запустили после реконструкции в Истре. Продукцию будут производить как в сухом, так и в готовом к употреблению виде.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта по расширению производства сухих адаптированных молочных смесей для детского питания составляет 4,2 миллиарда рублей», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Реализация проекта позволила создать в округе 100 рабочих мест. Предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, не имеющим аналогов в Восточной Европе. Свою продукцию компания поставляет в крупнейшие торговые сети по всей России и еще в 15 стран по всему миру.

«Сейчас мы производим более 150 наименований продукции, включая питание для беременных и кормящих женщин, энтеральное питание для детей и взрослых, а также специализированное лечебное питание для детей с редкими генетическими заболеваниями», - отметил генеральный директор группы компаний «Инфаприм» Сергей Скрипченко.

Отмечается, что на данный момент в производстве молочных смесей и лечебного питания предприятие использует более 80% отечественного сырья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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Инвестиции Бизнес
28 декабря 2023, 13:36
Губернатор Подмосковья назвал промышленную ипотеку очень востребованной в регионе
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Подмосковье — первый в России регион, который внедрил промышленную ипотеку. Она очень востребована, отметил губернатор Андрей Воробьев в интервью для «России 24».

Подмосковье - первый в России регион, который внедрил промышленную ипотеку. Она очень востребована, отметил губернатор Андрей Воробьев в интервью для «России 24».

Промышленную ипотеку запустили год назад. Среди регионов Подмосковье - лидер по ее предоставлению. За год охватили 59 компаний на 8,6 миллиарда рублей.

«Это практика light industrial. Промышленная ипотека у нас очень востребована, и по объему мы самые большие, потому что спрос на готовые производственные площади весьма высок. Особенно когда ты платишь льготную ставку, когда тебе выгодно взять 5%-й кредит и приобрести в собственность цех, где можно планировать свой бизнес», - рассказал губернатор.

Также эта мера поддержки востребована в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и других регионах.

«Раньше тебе нужно было потратить годы, огромные деньги, чтобы построить свое производство. Ипотека промышленная идет хорошо, и новые проекты light industrial появляются в разных локациях: Солнечногорск. Жуковский, Подольск, будет в Химках», - отметил Андрей Воробьев.

Формат light industrial - это готовые помещения в аренду для предпринимателей. Инвесторы приходят туда, где уже установлены станки, оборудование и можно начать производственный процесс.

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Андрей Воробьев Поддержка предпринимателей в Московской области Промышленность
28 декабря 2023, 13:07
«Разные возможности провести каникулы». Губернатор Подмосковья — о новогодних мероприятиях
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Для жителей и гостей Подмосковья подготовили обширную развлекательную программу. В праздники каждый сможет найти что-то по душе. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Наши легендарные хоккеисты, фигуристы, артисты очень активны. Я благодарен всем за активное участие и постоянные поездки по городам», - отметил Воробьев.

Для гостей есть разные возможности провести каникулы: покататься в парках на лыжах, посетить мастер-классы, выставки, хоккейные матчи или ледовые представления Ильи Авербуха. По словам губернатора, каждое шоу собирает около трех-четырех тысяч человек.

«Очень надеюсь, что Новый год мы проведем достойно, наша система правоохранительная всегда работает в усиленном режиме на новогодние праздники, потому что безопасность - это базовое требование», - заключил губернатор.

В этом году Московская область отказалась от праздничных салютов. Воробьев подчеркнул, что все, что сейчас нужно - это быть вместе с семьей, вместе со страной.

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Андрей Воробьев
28 декабря 2023, 13:07
Главный нарколог Подмосковья Холдин дал рекомендации для избежания головной боли после Нового года
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Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин дал рекомендации, как легче пережить новогодние праздники с алкоголем. По его словам, лучше вовсе отказаться от спиртного.

Если человек все же решил встретить праздник с горячительным, то лучше пить слабоалкогольные напитки, например, сухое вино или шампанское брют.

«Не выпивайте бокал на голодный желудок, чтобы быстро не опьянеть. За пару часов до застолья съешьте что-то из фруктов или овощей. Запивайте алкоголь водой, чтобы снизить его концентрацию, и не забывайте о том, что только в маленьких дозах алкоголь поддерживает хорошее настроение, это может быть фужер шампанского или бокал вина», - уточнил Холдин.

По его словам, лучше сделать акцент на общении с родными и друзьями, веселиться и танцевать. Новогодними блюдами следует наслаждаться без спешки.

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Праздники Минздрав Врачи Алкоголь Новый год
28 декабря 2023, 13:02
Праздничная программа для юных баскетболистов прошла в Лобне
Unsplash
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Дед Мороз поздравил воспитанников баскетбольного клуба «Лобня» с наступающим Новым годом. Праздничная программа прошла в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» в Лобне.

Младшие группы поучаствовали в веселых стартах, а средние и старшие - сыграли товарищеские матчи. После Дед Мороз подарил юным баскетболистам подарки от компании «Металл профиль». Предприятие поддерживает баскетбол в Лобне уже более 15 лет.

Городской баскетбольный клуб в округе существует с 2004 года. Сегодня этим спортом занимаются более 230 ребят.

Напомним, осенью в Лобне после реконструкции открыли стадион «Труд» и построили многофункциональную спортивную площадку на территории «Академии спорта».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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Спортсмены Лобня Новый год

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