Более 100 рабочих мест появится на заводе битумных материалов в Воскресенске
Завод «Технониколь», специализирующийся на производстве битумно-полимерных материалов для кровли и гидроизоляции, расширяет свое производство в Воскресенске. Сейчас идет работа по запуску пятой линии которая начнет функционировать уже в октябре этого года.
Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин подчеркнул, что благодаря расширению производства появятся новые рабочие места для жителей. Для этого администрация помогает руководству с приобретением земли и техническими вопросами.
Генеральный директор завода Шатмурат Гимранов отметил, что за последние несколько лет реализовано несколько крупных проектов, в том числе строительство новой производственной линии. «Благодаря активному расширению нашего производства также увеличивается количество рабочих мест. В ближайшие два года мы планируем принять еще сто человек», - добавил он.
Сейчас на заводе трудится 197 сотрудников. В этом году также продолжится реализация крупномасштабного инвестиционного проекта по строительству нового завода по производству энергосберегающих теплоизоляционных материалов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».