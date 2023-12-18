18 декабря 2023, 17:50

Более 100 помещений предоставили по программе «Недвижимость за 1 рубль» в Подмосковье в 2023 году

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Программу «Недвижимость за 1 рубль» запустили в 2023 году в Подмосковье при поддержке губернатора. О новой мере поддержки бизнеса в эфире «360» рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Подмосковье - первый регион России, где начала работать программа поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». По ней выдано уже около 80 участков, и каждый из них - это новое производство, фабрика или завод.

В 2023 году Московская область запустила еще одну меру поддержки бизнеса - программу «Недвижимость за 1 рубль». Инвесторы могут практически бесплатно получить здания и помещения с большим износом.

«Переживали, потому что в какой-то степени мы выступаем пилотами для всей России. Были вопросы: как запустится программа, что еще нужно предусмотреть. Но даже первый год сразу показал большой пул объектов», - говорит Наталья Адигамова.

Сейчас по программе «Недвижимость за 1 рубль» предоставили уже свыше 100 объектов. Инвесторы должны привести недвижимость в порядок, после чего ее можно будет использовать по целевому назначению.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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Недвижимость Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
18 декабря 2023, 16:37
Новую поликлинику построили на Советской улице в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Строительство городской поликлиники на 200 посещений в смену завершилось в Мытищах. Ее возвели на Советской улице в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Поликлиника состоит из двух отделений. В детском расположены кабинет неотложной помощи, фильтр-боксы для острых респираторных, группа помещений приема анализов и кабинет прикрепления. А во взрослом отделении оборудовали кабинет неотложной помощи и хирургическое отделение. Общая площадь здания составила более трех тысяч квадратных метров.

Новую поликлинику откроют в декабре. Принимать пациентов здесь будут участковые терапевты, педиатры и узкопрофильные специалисты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Поликлиники
18 декабря 2023, 16:33
Замминистра имущественных отношений Подмосковья рассказал о законе по приаэродромным зонам
Телеканал «360»
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Приаэродромные зоны занимают 40% территорий Подмосковья. О законопроектах в этой сфере в эфире «360» рассказал заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков.

По инициативе Министерства имущественных отношений Московской области в регионе приняли законопроект по приаэродромным территориям. Так, для размещения объектов в данных локациях больше не требуется согласование Роспотребнадзора.

Благодаря законопроекту из-под запрета вышли около 200 тысяч земельных участков.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Поликлиники
18 декабря 2023, 16:32
Новогодняя программа для детей прошла в парке Киово в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Интерактивная программа для детей прошла в парке Киово в Лобне. Юных жителей округа развлекали Дед Мороз и Снегурочка.

Новогодняя программа стала первым большим мероприятием в парке после завершения благоустройства. Дед Мороз и Снегурочка провели для ребят веселые игры, танцы и викторины. После дети вместе с зимним волшебником зажгли иллюминацию на голубой ели.

Мероприятие прошло в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Следующий новогодний праздник в парке пройдет 23 декабря в 12:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Лобня Новый год Парки
18 декабря 2023, 15:48
«Лидер по экспорту и ключевой партнер». Андрей Воробьев — о сотрудничестве Подмосковья и Белоруссии
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Белоруссия для Подмосковья — лидер экспорта, ключевой партнер по импорту и товарообороту, рассказал губернатор Андрей Воробьев во время визита в Минск. Обе стороны, по его словам, намерены укреплять «союзные, братские отношения».

Партнеры приложат еще больше усилий для укрепления отношений, заключил Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Сегодня с командой приехали в Минск, чтобы вместе с Александром Григорьевичем Лукашенко обсудить партнерство Республики Беларусь и Московской области. Подмосковье вносит большой вклад в развитие экономического, торгового и гуманитарного российско-белорусского сотрудничества», - сказал Андрей Воробьев.

В регионе работает уже около 120 белорусских компаний. Все они разные, но, по словам губернатора, каждая развивается, приносит прибыль и создает рабочие места.

Белоруссия для Подмосковья - лидер экспорта, ключевой партнер по импорту и товарообороту, рассказал губернатор Андрей Воробьев во время визита в Минск. Обе стороны, по его словам, намерены укреплять «союзные, братские отношения».

Белоруссия Экспорт Андрей Воробьев

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