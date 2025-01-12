Более 100 патриотических мероприятий пройдут в Химках в 2025 году

Президент Владимир Путин объявил, что в России пройдет Год защитника Отечества. В его рамках в Химках организуют различные патриотические мероприятия.

«Эту работу мы ведем уже с июля 2024 года. После проведения множества мероприятий мы видим отклики наших жителей, что очень важно. В новом году мы продолжим развивать и улучшать нашу работу», - поделился депутат Совета депутатов Артур Каримов.

Программа «Успех в единстве поколений» направлена на формирование любви к Родине, сохранение исторической правды и увековечивание памяти героев.

Артур Каримов также подчеркнул, что с начала июля 2024 года в Химках провели более 600 патриотических мероприятий. В них приняли участие жители, общественные деятели и депутаты, в том числе Надежда Смирнова, Юлия Мамай, Евгений Иноземцев и Владимир Харитонов.