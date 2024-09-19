19 сентября 2024, 17:34

Более 100 пациентов с диабетом получили консультации в НИКИ детства в Мытищах

пресс-служба городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости

«Семейная школа сахарного диабета» помогает детям и их семьям, которые впервые столкнулись с диагнозом сахарный диабет. Консультации получили более 125 детей и их родителей.

Дети с диабетом первого типа, а также их семьи могут получить консультации психологов в проекте Института эндокринологии НИКИ детства. пациенты Проект «Семейная школа сахарного диабета» создан для помощи семьям, которые впервые столкнулись с диагнозом инсулинозависимый сахарный диабет и тем, чьим детям поставлен диагноз диабет первого типа.

Поддержать семьи в сложной ситуации, когда ребенку поставили диагноз диабет первого типа, а также те семьи, чьи дети постоянно попадают в лечебное учреждение с кетоацидозом или обострением сопутствующих заболеваний. Пациентам с диабетом требуется постоянный контроль состояния и питания, меняется и режим жизни всей семьи. Консультации уже получили свыше 125 детей и их родителей.

Любая эндокринная патология, часто завязана на психоэмоциональном состоянии. Часто дебюту детского диабета предшествует стрессовая ситуация, эпизоды психологического и физического насилия в семье, частые скандалы, алкогольная зависимость у родителей.

Особо уязвимая категория пациентов, которой нужна помощь психологов - подростки. Нежелание мириться с новыми обстоятельствами, строгой диетой, бунтарское поведение и отрицание новых правил - часто приводят их больницу в тяжелых состояниях гипо-и гипергликемии. Работа с пациентами НИКИ детства ведется на всем этапе лечения, после выписки еще полгода семью курируют специалисты. Таким образом у семьи появляется возможность принять диагноз, научиться с ним жить и строго контролировать заболевание».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Больницы Мытищи Врачи Медицина Диабет
19 сентября 2024, 17:47
Глава Лобни Анна Кротова вручила первые паспорта еще 13 школьникам
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
В Лобне состоялось торжественное вручение паспортов четырнадцатилетним жителям, которое провела глава городского округа Анна Кротова. Это событие стало важным и волнительным моментом для школьников, которые получили свои первые паспорта из рук руководителя муниципалитета.

Анна Владимировна поздравила юных граждан и подчеркнула важность получения паспорта. В своем Telegram-канале она отметила, что этап получения такого важного документа, как паспорт - один из основных показателей зрелости ребят. Она пожелала всем с гордостью носить звание гражданина Российской Федерации и стремиться к новым знаниям.

Напомним, что в Лобне торжественное вручение паспортов проводится ежемесячно. На этот раз 13 молодых лобненцев получили свои паспорта из рук главы округа, сделав первый шаг на пути к взрослой жизни.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Паспорта Лобня
19 сентября 2024, 17:43
Урожай капусты в Подмосковье достиг 16 тонн с начала сезона
Медиасток Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
В Подмосковье продолжается сезон уборки овощей — картофеля, моркови, тыквы, кабачков, свеклы, лука, чеснока. Также аграрии собрали около 16 тонн капусты.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в этом году капусту посадили на 1,5 тысячах гектарах земли - собрали уже 408.

Лидерами по сбору капусты стали Коломна, Дмитров, Серпухов, Ступино, Воскресенск и Луховицы.

В ведомстве подчеркнули, что весь урожай соберут до наступления морозов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Сельское хозяйство Серпухов Воскресенск Дмитров Луховицы Ступино
19 сентября 2024, 17:36
Елисаветинский крестный ход пройдет в Одинцовском округе 22 сентября
Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Читайте нас в: Google Новости
Елисаветинский крестный ход пройдет 22 сентября в историческом Императорском имении «Ильинское-Усово» в Одинцовском округе. Мероприятие проводят ежегодно в память об августейших владельцах имения, подвижниках милосердия и благотворительности.

Ранним утром паломники прибудут на Божественную литургию в храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово и в храм Ильи Пророка в селе Ильинском. После чего в 12:30 участники начнут крестный ход. Крестоходцы пройдут мимо исторических зданий Императорского имения, где находятся тематические музеи.

Также паломники совершат традиционную переправу через Москву-реку по понтонному мосту и на плотах. Дальше их путь будет лежать к храму Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово, где состоится молебен святой преподобномученице Великой Княгине Елисавете Феодоровне и святым Царственным Страстотерпцам.

На площади перед Спасским храмом с самого утра будут работать монастырская ярмарка и благотворительная ярмарка «День Белого Цветка». Поделки для благотворительной акции подготовили воспитанники образовательных учреждений Одинцовского и Красногорского городских округов.

Еще гости и участники Елисаветинского крестного хода смогут посетить передвижную стендовую выставку «Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне». Она посвящена 110-летию начала Первой мировой войны. Также посмотрят новую экспозицию у Музея школы и детства в Усово, посвященную Императрице Марии Александровне «Жизнь как подвиг христианского милосердия» к 200-летию со дня рождения государыни.

Для всех участников крестного хода подготовили культурно-просветительскую программу с просмотром документальных фильмов об августейших благотворителях - владельцах имения «Ильинское-Усово» и о священномученике Сергие Махаеве. По традиции крестоходцев ждет трапеза с горячим чаем. Отъезд запланирован на шесть часов вечера.

В этом году событие приурочили к памятным датам: 200-летию со дня рождения Императрицы Марии Александровны, 160-летию со дня рождения святой преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Феодоровны, а также 140-летию со дня венчания Великокняжеской четы Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны и другим.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Благотворительность Выставки Музеи Ярмарки
19 сентября 2024, 17:34
Вторая фаза активности клещей началась в Подмосковье
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Жителей и гостей Подмосковья предупредили о второй волне активности клещей. Любителям активного отдыха и походов в лес за грибами необходимо сохранять бдительность и осторожность, напомнили в «Мособлпожспасе».

Клещи впадают в состояние анабиоза лишь при первых заморозках, когда температура опускается ниже -5 градусов. Поэтому сейчас лучше предпринять меры, чтобы не получить укус во время прогулки.

Попадая на тело человека, клещ ищет открытое место для присасывания. Поэтому для лесных походов стоит предпочесть закрытую одежду, прячущую кожу. Это могут быть свитер с горлом, шапка, капюшон, плотные манжеты, заправленные в носки и сапоги брюки.

Спасатели отметили также, что одежду желательно обработать специальным спреем. Дома после прогулки необходимо проверить себя и своих домашних.

Если клещ все-таки укусил, нужно аккуратно извлечь его, посадить в банку с отверстием для воздуха и отвезти в лабораторию не позднее трех дней после укуса. О дальнейших действиях подскажет врач.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Природа

Новости по теме