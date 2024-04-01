Более 100 новых котельных построят в Подмосковье в 2024 году

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Как рассказали в ведомстве, котельные появятся в городских округах Долгопрудный, Домодедово, Егорьевск, Клин, Красногорск, Коломна, Котельники, Мытищи, Солнечногорск, Подольск, Химки, Мытищи, а также в Ленинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском и Дмитровском.

Все строящиеся объекты инженерной инфраструктуры будут работать автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Режимы работы котельных будут меняться через диспетчерскую и пульт управления, а котлы отопления установят преимущественно отечественного производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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