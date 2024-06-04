Более 100 нарушений в ограничении посещения лесов Подмосковья выявили в выходные
Свыше 100 нарушений лесного законодательства выявили в Подмосковье с 31 мая по 2 июня. Из них 47 случаев — это заезд транспорта во время действия режима ограничений.
Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, после введения режима ограничения пребывания жителей в лесах специалисты провели 312 рейдов и выявили 102 нарушения.
«Все протоколы о нарушениях направлены в отделы лесной охраны Комлесхоза для рассмотрения и принятия решений о назначении наказания», - добавили в ведомстве.
Пожароопасный сезон в подмосковных лесах начался 1 апреля. До 3 июня там ввели режим ограничений пребывания жителей и въезда транспорта.
В комитете напомнили, что за поджог предусмотрена административная и уголовная ответственность со штрафами до двух миллионов рублей.
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