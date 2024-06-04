Более 100 нарушений в ограничении посещения лесов Подмосковья выявили в выходные

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Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, после введения режима ограничения пребывания жителей в лесах специалисты провели 312 рейдов и выявили 102 нарушения.

«Все протоколы о нарушениях направлены в отделы лесной охраны Комлесхоза для рассмотрения и принятия решений о назначении наказания», - добавили в ведомстве.

Пожароопасный сезон в подмосковных лесах начался 1 апреля. До 3 июня там ввели режим ограничений пребывания жителей и въезда транспорта.

В комитете напомнили, что за поджог предусмотрена административная и уголовная ответственность со штрафами до двух миллионов рублей.

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