Более 100 молодых людей отправит в армию военкомат Истры

Призываются ребята в возрасте от 18 до 30 лет. Будут вручать и бумажные повестки, и оповещать в электронной форме - через портал Госуслуг.

Призыв на срочную военную службу - в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина - продлится с 1 октября по 31 декабря 2024 года.

В Истринском городском округе также работает пункт набора военнослужащих, которые хотят служить по контракту в зоне проведения Специальной военной операции. Желающие могут обратиться по телефонам: 8-903-574-25-10 , 8-905-574-43-33 , 8-925-017-09-08.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об итогах проекта , направленного на обучение участников СВО.

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