Более 100 миллионов рублей штрафов заплатили жители Подмосковья за «самозахват» земель

«Ситуация, когда площадь по забору больше, чем по документам, - довольно распространенная. Это однозначно нарушение, за которое можно получить предписание об устранении, а затем и штраф», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что проблему можно решить очень просто: нужно лишь перенести забор или иное строение, или узаконить землю с помощью перераспределения.

В ведомстве отметили, что лидерами по устранению самовольно занятых земель с начала года стали городские округа Богородский - 144 участка и Кашира - 113.

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