Более 100 машин задействовали в уборке дорог Подольска от снега

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«Расчистка дорог и общественных пространств ведётся в круглосуточном режиме. Сейчас в работе задействованы порядка 100 единиц техники и более 500 человек», - сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

По его словам, самое главное - безопасность людей. Именно поэтому в первую очередь во дворах проводят очистку входных групп, пешеходных дорожек и подъездов к контейнерным площадкам.

Жители округа могут оставить заявку по вопросам уборки снега по телефону: 8 (495) 663-99-99.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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