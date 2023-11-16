Более 100 лотов выставили на торги в Подмосковье за неделю

С начала года в Луховицах реализовали через торги 53 объекта, на данный момент еще 60 лотов остаются доступными.

\"В Луховицах в аренду можно взять участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 12 соток. Рядом продуктовый магазин, парк, а в шести километрах находится ж/д станция «Луховицы». Начальная цена - 390 тысяч рублей в год\", - уточнили в комитете.

В Наро-Фоминске продали или сдали 81 земельный участок. Сейчас муниципалитет предлагает еще 28 объектов. Например, на улице Шибанкова в аренду предлагается нежилое помещение площадью 22,8 квадратных метра под торгово-офисную и другую предпринимательскую деятельность.

В Подольске на аукционе реализовали 21 участок, доступно еще 35. Одним из них является земельный участок в деревне Быковка для строительства дома площадью девять соток. Его можно взять в аренду за 808 тысяч рублей в год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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