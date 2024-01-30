Более 100 команд юнармейцев приняли участие в военно-патриотической игре в Подольске
Открытая военно-патриотическая игра «В белоснежных полях под Москвой» прошла в Быковской школе в Подольске. Участие в соревнованиях приняли 116 команд юнармейцев. Они представляли все города Подмосковья, а также Тверь и Москву.
Для начальников местных отделений «Юнармии» провели семинар по организации военно-патриотических игр. Представитель главного штаба Людмила Аржакова рассказала про автоматизированную информационную систему «Юнармии». Также своим опытом работы поделились представители команд из Коломны, Домодедово, Ступино, Чехова и Подольска.
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Такие игры проводятся на территории Быковской школы уже в шестой раз. В этот раз соревнования посвятили 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.
«Это единственная игра, которая проводится зимой. Конечно, это накладывает определенные обязательства. Вся программа составлена все-таки грамотно. Дети участвуют в конкурсах как на улице, так и в помещениях», - сообщил заместитель начальника штаба «Юнармии» Московской области Евгений Лукошников.
Напутственные слова участникам состязаний сказали ветераны Вооруженных сил России, в том числе генерал-полковник Иван Морозов. Чтобы поддержать участников специальной военной операции, юнармейцы перед началом стартов собрали 20 больших коробок с гуманитарным грузом и еще 15 тысяч писем для бойцов.