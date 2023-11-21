Более 100 команд приняли участие в фестивале «Семейная команда» в Подмосковье

В команде должно было быть от двух до пяти человек. Мероприятия проводились на площадках Мытищинской школы № 27, Электростальской школа школа № 11 и Орехово-Зуевского Лицея.

«Одна из главных ценностей „Первых“ - крепкая семья, и горящие глаза участников после мероприятия говорят о том, что это верный ориентир для счастливого будущего подрастающего поколения», - рассказал председатель «Движения Первых» в Подмосковье Юрий Макеев.

Фестиваль посетило множество семей. Движение «Первые» стремилось к тому, чтобы каждый участник почувствовал важность единства. Активисты вместе с семьями активно участвовали в мероприятиях, включая соревнования по различным играм на PlayStation.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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