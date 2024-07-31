Более 100 килограммов пластика собрали с экоконтейнера «Сердце» в Дмитрове

Всего в этот день депутат фракции «Единая Россия» Александра Нечай, сторонники партии и команда «Молодой гвардии» изъяли из экоконтейнера восемь мешков пластиковых крышек. После их отправят на переработку, где из материала сделают детские игрушки, бытовые предметы и даже одежду.

«Огромное спасибо жителям Дмитрова за такое ответственное отношение к сбору вторсырья! Радует, что все больше людей задумываются об экологии и начинают сортировать мусор, чем, безусловно, делают наш город чище», - прокомментировала депутат Дмитрова Александра Нечай.

Отметим, что с момента запуска этого проекта из контейнера «Сердце» отправили на переработку более трех тонн пластика. Сам сбор состоялся в рамках проектов партии «Чистая страна» и «Городская среда».

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