Более 100 искусственных ограничителей скорости установят на дорогах Подмосковья в этом году

«Участки региональных дорог станут безопаснее. В этом году обустроим искусственные неровности преимущественно у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим вблизи школ и детских садов, а также в аварийно-опасных местах», - рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

Места для установки ограничителей будут определять в течение всего года.

В этом году в Подмосковье построят еще 60 километров тротуаров и больше 30 километров линий освещения вдоль дорог.

Губернатор Подмосковья Андрея Воробьева сообщил, что с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.

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