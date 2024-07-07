Более 100 химчан приняли участие в семейных играх по футболу

Семейные игры по футболу прошли в Химках на оборудованной площадке вблизи торгового центра МЕГА. Мероприятие организовали по инициативе клуба «МамСити» - это первая в округе женская футбольная команда. Отдельно состоялся турнир по женскому футболу «Да! Мы в спорте». За победу боролись восемь сборных - более 50 человек. Первое место заняла команда «Аэрофлот», на втором - «Олимпия», на третьем - «МамСити».

«Идея нашла большой отклик. У нас очень спортивная страна и наш прекрасный город Химки. Думаю, было бы здорово провести подробный массовый праздник футбола в день города Химок, сплотить жителей и подарить участникам, зрителям активный формат празднования», - рассказала руководитель команды «МамСити» и организатор проекта «Да! Мы первые в спорте»» Екатерина Сурина.

Ранее в Химках прошли масштабные соревнования по футболу среди женщин. Три команды приняли участие в турнире: «МамСити», «Кутузово» и «НеМамкай». Победила химкинская команда «МамСити».

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