05 ноября 2024, 17:57

Более 100 фильмов и сериалов сняли в лесах Подмосковья в 2024 году

Комитет лесного хозяйства МО
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Леса Подмосковья вновь стали местом притяжения отечественных кинематографистов. С начала года здесь сняли больше 100 новых фильмов и сериалов.

В Комлесхозе Подмосковья рассказали, что чаще всего в этом году съемки проходили в Подольском лесничестве. Фраза «Мотор!» под киношные хлопушки с разными названиями прозвучала здесь 45 раз.

Вторым по популярности стало Дмитровское лесничество - его леса стали декорациями для 14 картин. Истринский филиал был в кадре не менее 12 раз, а Звенигородский и Ногинский - восемь и шесть.

Например, в Подмосковье сняли третью часть фильма «Непослушник», сериалы «След» и «Балабол», исторические драмы «Князь Андрей» и «Княгиня Ольга». Есть в списке и эпические «Конец света» с «Бездной», и странные «Зорро в России/Дубровский». Детей порадует картина «Баба Яга спасает Новый год».

Лесничие «Мособллеса» внимательно следят за соблюдением правил пожарной и санитарной безопасности во время съемок. Киногруппы бережно относятся к природе, убирают после себя весь мусор.

Сериалы Фильмы
05 ноября 2024, 17:55
Прием заявок на субсидии для фермеров Подмосковья начнется 8 ноября
фото: Медиасток.РФ
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Сельхозпроизводители и предприятия агропромышленного комплекса из Подмосковья могут получить субсидии на проведение культуртехнических мероприятий. Прием документов начнется 8 ноября.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, получить поддержку могут предприятия, зарегистрированные и работающие на территории региона.

Субсидия компенсирует до 50% затрат на проведение культуртехнической мелиорации с учетом предельной стоимости работ на один гектар земель. Для получения поддержки необходимо иметь согласованный проект, завершить введение земель в оборот и подтвердить отсутствие задолженности перед подмосковным бюджетом.

Подать заявку можно по ссылке до 15 ноября.

Поддержка предпринимателей в Московской области Фермеры
05 ноября 2024, 17:55
Около 13 тысяч общественных пространств очистили в Подмосковье за неделю
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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За неделю коммунальные службы Подмосковья убрали 12,5 тысячи дворов и общественных территорий. Больше всего работ провели в Балашихе.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, за неделю в Балашихе привели в порядок в 606 местах, в Химках - в 578, в Коломне - 507, в Красногорске - 474.

«Каждый день сотрудники коммунальной службы начинают свой рабочий день с пяти часов утра, чтобы жители, выходя из дома, могли без препятствий отправиться по делам», - отметили в ведомстве.

В ноябре работы включают в себя подметание листвы, очистку урн, а также сбор и вынос крупного мусора, уборку снега с козырьков жилых домов и лестниц.

Благоустройство
05 ноября 2024, 17:37
Интеллектуальный турнир для инвалидов прошел в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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В округе состоялся двенадцатый турнир «Воскресенский эрудит», где люди с ограниченными возможностями здоровья соревновались в знаниях. На этот раз мероприятие посвятили памяти основателя турнира Кирилла Байдакова.

В интеллектуальном соревнование приняли участие шесть команд из Подмосковья, которые уже доказали свои силы на региональных турнирах. Среди участников были команды из Воскресенска, Балашихи, Егорьевска, Бронниц, Подольска и Лыткарина. Игроки показали отличные результаты и сильный дух, а победу в итоге одержала команда из Воскресенска.

С каждым годом этот турнир привлекает все больше участников. Для людей с ограниченными возможностями «Воскресенский эрудит» - это не только шанс блеснуть знаниями, но и возможность найти новых друзей, обменяться опытом и знаниями.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвалиды Воскресенск
05 ноября 2024, 17:35
Школьная экологическая акция по сбору макулатуры прошла в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Экологическая акция «БумБатл» прошла в городском округе Химки. Учащиеся школы «Наследие» совместно с педагогами и общественными деятелями собрали более тонны макулатуры.

Акцию «БумБатл» провели уже в пятый раз. Ее цель - поддержать национальные проекты в борьбе за сохранение экологии.

«Сбор бумаги и картонных отходов для переработки имеет огромное значение для сохранения окружающей среды. Выражаю огромную благодарность всем участникам акции», - поделился лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Пункт сбора макулатуры в Химках организовали на территории площадки «Собиратор» в торгово-развлекательном центре «Мега».

Напомним, что в Химках также ежегодно проводят экологическую акцию «Сдай старые шины». Принести ненужные покрышки можно в пункты на улицах Машинцева и Горького. Центр приема «Мегабак» действует по будням с 9:00 до 19:00 и в суббту с 10:00 до 17:00.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Экология

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