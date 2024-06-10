Более 100 цветов высадили на территории больницы в Химках
Работы по озеленению прошли на территории Химкинской больницы. Руководитель клуба «Любимый сад» Татьяна Смирнова распорядилась высадить вокруг здания свыше 100 растений.
Участники клуба принесли хосты, гортензии, пионы, розы, хризантемы, ирисы и лилии.
«Территория Химкинской больницы преобразилась благодаря участникам клуба „Любимый сад“, а также поддержке директора питомника „Вашутино“ и консультанта-дендролога Андрея Малышева», - отметила руководитель клуба «Любимый сад» Татьяна Смирнова.
Клуб основан в 2021 году на базе третьей городской библиотеки. Он объединяет свыше 50 человек. Ежегодно участники устраивают бесплатные лекции и мастер-классы, а также акции в помощь военнослужащим.
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