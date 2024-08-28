Более 100 человек прошли обучение в школах паллиативной помощи в Подмосковье

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Новый автобус закупили для перевозки детей в Чехове. Всего в учебному году школьные автобусы будут перевозить почти 1000 ребят округа.

Транспортное средство, поступившее в округ, осмотрели глава городского округа Чехов Михаил Собакин, начальник ГАИ ОМВД по городскому округу Сергей Захаров и представители компании, обслуживающей школьные автобусы.

До этого автомобиль прошел тщательную проверку. Специалисты оценили наличие технического осмотра, тахографа, спутниковой навигации, а также подключение к системе мониторинга. После такие осмотры будут проводить дважды в год.

Новый автобус стал 15-м в парке школьных транспортных средств Чехова. Он будет возить детей из Манушкинской школы.

Всего в новом учебном году школьные автобусы будут перевозить 988 детей из девяти школ Чехова: гимназии № 2, средних школ № 8, 9 и 10, лицея № 4 в селе Манушкино, средней школы № 3 села Дубна и № 10 села Троицкое, Нерастанновской и Любучанской средних школ.

Отметим, что по Подмосковью будут курсировать 552 школьных автобуса. Из которых 75 - совершенно новые, приобретенные при поддержке Минпромторга.

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