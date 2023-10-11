Более 100 человек приняли участие в форуме самозанятых в Подмосковье

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«Московская область находится на втором месте среди регионов России по количеству самозанятых - сегодня Подмосковье перешагнуло отметку в 600 тысяч предпринимателей», - прокомментировала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

По ее словам, они работают в маркетинге, копирайтинге, производстве кондитерских изделий, одежды и других сферах. Для представителей бизнеса в регионе существует множество мер поддержек и услуг, которыми можно воспользоваться в центре «Мой бизнес».

На форуме для участников прошли мастер-классы, обучающие лекции и другие мероприятия. Спикерами выступили российский дизайнер Игорь Чапурин, бренд-шеф компании «ВкусВилл» Елена Ландэ, продюсер Лина Арифулина и стилист Владимир Калиничев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил заметный рост малого бизнеса в регионе. Он добавил, что у властей «должно быть понимание» того, как идет администрирование и строятся отношения с бизнесом.

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