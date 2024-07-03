Более 100 человек посетили ярмарку вакансий в Волоколамске

Более 100 посетителей пришли узнать о вакансиях от 17 предприятий. Среди работодателей есть компании, которые работают в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«У нас сегодня представлена и банковская сфера, и те предприятия, которые открылись за последние два года. Сегодня я увидела здесь, впервые за последние два года, отраслевиков ЖКХ. У нас открылся факультет ЖКХ. Молодые ребята сознательно приняли решение посвятить себя этой тяжелой отрасли», - рассказала временно исполняющий полномочия главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова.

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа в России. Время возможностей» проходит во всех субъектах Российской Федерации. Волоколамск впервые присоединился к акции.

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