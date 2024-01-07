Более 100 бригад вывели в Подмосковье для обеспечения надежного электроснабжения

Специалисты полностью восстановили электроснабжение в городских округах Чехов и Солнечногорск 7 января в 10:00 утра. Сейчас ведутся работы по переключению электрооборудования с целью его разгрузки. В этот период могут наблюдаться краткосрочные отключения.

Соответствующие работы необходимо выполнить, чтобы перераспределить нагрузку и предотвратить отключения на более длительные сроки. Кроме того, устраняются локальные нарушения электроснабжения, в том числе на абонентских участках линий электропередачи.

В устранении последствий аварий задействованы 104 бригады, состоящий из 312 человек, а также 58 единиц спецтехники и 98 передвижных электростанций.

Ранее энергетики наладили бесперебойное электроснабжение на территории Чехова и Солнечногорска.

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