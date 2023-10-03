Более 10 жилых домов и два склада достроили в Подмосковье на прошлой неделе
Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало 16 заключений о соответствии на прошлой неделе. В 10 городских округах достроили 13 жилых домов, два склада и медицинский центр.
В Люберцах построили два корпуса ЖК «Егорово Парк» и дом № 65 в составе «Томилино Парк».
«В Одинцовском округе достроили два малоэтажных корпуса загородного клубного дома „Эльйон“ в деревне Крючково и „Точка отсчета“ в Жуковке, а также отреставрировали неврологическое отделение медицинского центра Банка России», - уточнили в ведомстве.
Два дома возвели для переселения из аварийного жилья в Павловском Посаде и Шатуре. В Истре и Клину достроили ЖК «Малая Истра» и ЖК «Белые Росы».
В Чехове и Подольске появились склады, а в Ногинске два новых дома построили на улице 7-я Черноголовская и улице 3-го Интернационала.
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