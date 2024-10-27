Более 10 водных объектов очистили от мусора в Люберцах в этом году

Всего в рамках муниципальной программы «Экология» работы провели на 12 объектах. Это Кореневский, Токаревский, Жилинский пруды, пруды на улице Кантемира, Ломоносова, Шевченко, Новокрасковский, Большой Красковский, Птичий, Кореневский карьеры, а также реки Кобыленка и Пехорка.

«Программа 2024 года выполнена. Важно, что перечень объектов для очистки был сформирован при активном участии жителей - благодарю за вклад в сохранение экологии нашего округа», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

На этой неделе от мусора заканчивают расчищать участок Токаревского пруда на Старой улице. Из водоема извлекли 42 покрышки, убрали более 270 кубических метров отходов.

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