27 октября 2024, 09:56

Более 10 водных объектов очистили от мусора в Люберцах в этом году

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Несколько прудов, карьеров и рек очистили от бытовых отходов в Люберцах с начала года. Водные объекты выбирали при активном участии жителей.

Всего в рамках муниципальной программы «Экология» работы провели на 12 объектах. Это Кореневский, Токаревский, Жилинский пруды, пруды на улице Кантемира, Ломоносова, Шевченко, Новокрасковский, Большой Красковский, Птичий, Кореневский карьеры, а также реки Кобыленка и Пехорка.

«Программа 2024 года выполнена. Важно, что перечень объектов для очистки был сформирован при активном участии жителей - благодарю за вклад в сохранение экологии нашего округа», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

На этой неделе от мусора заканчивают расчищать участок Токаревского пруда на Старой улице. Из водоема извлекли 42 покрышки, убрали более 270 кубических метров отходов.

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Люберцы Экология Мусор Водоемы
27 октября 2024, 10:52
День открытых дверей прошел в центре онкопомощи в Солнечногорске
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Консультации и обследования на разные виды рака провели для жителей в Солнечногорске в рамках дня открытых дверей. Посетить специалистов могли все желающие без предварительной записи.

Обследование прошли совершеннолетние жители Подмосковья. Они проверились на наличие рака молочной железы, репродуктивных органов, кожи, кишечника, легких, заболеваний кровеносной системы и других патологий.

Женщинам сделали маммографию и ультразвуковое исследование молочных желез, мужчины смогли сдать анализ крови на простатический специфический антиген, который позволяет выявить новообразования предстательной железы. Также в программу обследования вошли анализ кала на скрытую кровь и диагностика новообразований кожи.

«В центральной поликлинике работает Центр амбулаторной онкологической помощи. Его специалисты консультируют жителей по всем волнующим вопросам касательно новообразований. Также в Солнечногорске всем женщинам при диспансеризации назначается маммография или ультразвуковое исследование молочных желез. Маммографию в Солнечногорском районе можно сделать в Андреевской и Менделеевской поликлиниках, а также в Солнечногорской больнице. На данную диагностику можно записаться самостоятельно», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Центр амбулаторной онкологической помощи работает на базе Центральной поликлиники Солнечногорска с 2022 года под руководством Андрея Тюрикова, который в этом году стал лауреатом конкурса «Подмосковный врач» в категории «Онкология».

Дни открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья проходят каждую последнюю субботу месяца.

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Больницы Солнечногорск Врачи Медицина Рак Онкология
27 октября 2024, 10:03
Семь участков дорог отремонтировали в двух поселках Люберец в этом году
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Участки дорог отремонтировали в поселках Малаховка и Томилино. Всего работы провели более чем на двух километрах покрытия.

Дороги отремонтировали по просьбе жителей поселков. Площадь обновленных участков составила более 9,6 тысячи квадратных метров.

«В этом году в округе обновили 10 участков дорог общей протяженностью более 8,5 километра. Дополнительно в Малаховке отремонтировали пять участков протяженностью 1774 метра и площадью более 8,7 тысячи квадратных метров. Работы велись на улицах Лихачева, Красковский обрыв, Полевой, 2-я Красная Заря, Поселковой», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Он также отметил, что еще два участка дорог обновили в поселке Томилино. Просьбы по ремонту этих участков жители озвучили на встречах в формате выездной администрации.

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Люберцы Дороги Ремонтные работы
26 октября 2024, 22:26
Замену аварийных участков магистральных теплосетей начали в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Специалисты «Теплоснабжающей компании Мосэнерго» в Химках меняют аварийные участки магистральных и разводящих тепловых сетей в рамках масштабной инвестиционной программой. Ремонтные работы проводят 14 бригад и почти 40 единиц техники.

Специалисты трудятся на объектах ежедневно. Трехлетняя инвестиционная программа подразумевает промывку и опрессовку линий горячего водоснабжения и отопления, замену измерительных приборов, восстановление и изоляцию трубопроводов. Также 26 котельных оборудовали современными датчиками, которые помогают контролировать их работу дистанционно.

Напомним, что отопительный сезон в Химках начался 1 октября. Тепло провели почти в две тысячи объектов социального значения и 1,5 тысячи жилых домов. Всего на благо жителей в округе действуют 57 котельных и 114 центральных тепловых станций. Любые аварийные ситуации оперативно отслеживают и решают.

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ЖКХ Химки Ремонтные работы
26 октября 2024, 22:26
Новым старостам деревень в Мытищах вручили удостоверения
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Концерт в честь Дня сельского старосты прошел в Центре культуры «Подмосковье». Виновников торжества поздравила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Творческие коллективы Центра Культуры «Подмосковье» выступили для гостей мероприятия. Лучших старост наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.

Интересы сел и деревень городского округа Мытищи представляют 64 лидера, которые не побоялись взять на себя ответственность за жителей своего населенного пункта. Они отмечают день сельского старосты с прошлого года после издания областного закона.

Дата празднования, 23 октября, считается символичной. Именно в этот день Императрица Елизавета подписала указ об избрании местных старост.

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Праздники Награды Мытищи Концерты

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