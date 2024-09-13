13 сентября 2024, 17:47

Более 10 тысяч жителей с инвалидностью трудоустроились в Подмосковье с января

Министерство социального развития Подмосковья
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Подмосковье уделяет большое внимание доступности работы для всех жителей. Так, в Московской области можно найти свыше 14 тысяч квотируемых рабочих мест для людей с инвалидностью, сообщили в Минсоцразвития региона.

«Обычно должность, специальность и обязанности подбираются индивидуально для каждого человека, учитывая особенности здоровья, например, кладовщик, менеджер, оператор оборудования», - подчеркнула первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

По ее словам, в этом году в Подмосковье трудоустроились свыше десяти тысяч инвалидов. В ведомстве напомнили, что получить помощь в поиске работы, а также подобрать подходящие вакансии можно по ссылке.

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Работа Инвалиды
13 сентября 2024, 17:47
Почти тысячу участков и зданий реализовали через инвестпортал Подмосковья с 2023 года
Фото минимущества
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Городские округа с весны 2023 года проводят самообследования муниципальной недвижимости. За это время через областной инвестиционный портал реализовали уже 991 объект, что принесло бюджетам 255 миллионов рублей.

В Министерстве имущественных отношений Московской области сообщили, что аренда и продажа неиспользуемой недвижимости принесла округам 108,4 миллиона рублей в результате торгов, еще 47,3 миллиона рублей по приватизации. Продажа имущественного комплекса пополнила бюджет на 69,9 миллиона рублей, аренда добавила еще 29,2 миллиона.

К этому дню муниципальные земельные инспекторы осмотрели 39 тысяч 473 объекта, из них 18 тысяч 192 земельных участка и 21 тысяча 277 зданий. Подготовлено 2667 дорожных карт по вовлечению имущества в оборот, из них на портале разместили уже 814 объектов недвижимости.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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Недвижимость
13 сентября 2024, 17:46
Минсельхоз Подмосковья предупредил о начале второй волны активности клещей
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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В Подмосковье началась вторая волна активности клещей, которая продлится до ноября. Дождливая погода и высокая влажность создают благоприятные условия для этих насекомых, опасных переносчиков болезней. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Клещи обитают в высокой траве, влажных местах, а также у водоемов и оврагов. Для защиты питомцев после прогулок на природе рекомендуется использовать таблетки, ошейники, капли или спреи от насекомых, а также внимательно осматривать животных.

Если у питомца появились признаки недомогания - вялость, потеря аппетита, повышение температуры - следует срочно обратиться в ветеринарную клинику. Чтобы записаться на прием к ветеринарам, необходимо перейти на онлайн-портал или позвонить в единый контакт-центр по номеру: 8(495) 668-01-25.

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Недвижимость
13 сентября 2024, 16:57
Урок об особенностях грудного вскармливания прошел в роддоме в Люберцах
МОЦОМД
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Занятие об особенностях грудного вскармливания прошло на базе родильного дома в Люберцах. Его провели в рамках проекта «Школа материнства». Посещать тематические уроки могут все будущие родители.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, обучение сделали доступным не только для тех, кто находится на госпитализации в родительном доме, но и для всех будущих матерей округа. На очередном занятии им рассказали о грудном вскармливании. Урок провела неонатолог Наталья Власьева.

«На этом занятии я рассказала о правилах ухода за ребенком. Что происходит с малышом в первые минуты его жизни. Будущие мамы смогли на практике попробовать запеленать младенца благодаря кукле новорожденного», - поделилась она.

Первое прикладывание новорожденного груди проходит в родовом зале. Этот процесс укрепляет эмоциональный контакт между мамой и ребенком, а также дает младенцу чувство защищенности.

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Люберцы Семья
13 сентября 2024, 16:46
Пять станций обезжелезивания воды открыли в Истре с начала года
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С начала года пять станций обезжелезивания воды открыли в городском округе Истра: в деревнях Красный поселок, Карцево, Андреевское, Курово и Дьяково. Эти водозаборные узлы были построены в 1960–1970 годах, поэтому требовали ремонта.

Качество воды в деревнях волновало почти две тысячи жителей не один год. Поэтому на водозаборных узлах провели модернизацию. До этого вода не проходила по санитарным требованиям.

Все пять новых станций установили в блочно-модульных контейнерах, производительность каждой - до 500 кубометров воды в сутки. Кроме этого, на водозаборных узлах установили новые резервуары чистой воды и насосные станции.

Теперь работать они будут без использования электроэнергии - в гидроавтоматическом режиме, что делает процесс экологически безопасным и энергоэффективным. При этом все оборудование российского производства, а значит проблем с приобретением необходимых деталей не будет.

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Истра Ремонтные работы

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