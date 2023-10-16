Более 10 тысяч сотрудников ЦППК прошли переобучение для работы на МЦД с февраля
С февраля этого года переподготовку и проверку знаний в едином внутреннем инфопространстве прошли 10 тысяч сотрудников ЦППК. Они подготовились к работе на МЦД-3 и МЦД-4, сообщили в Минтрансе Подмосковья.
В следующем году в системе планируют зарегистрироваться еще тысяча сотрудников. На платформе есть учебные пособия, 100 курсов и тестов для специалистов транспортной компании.
«Сотрудники компании могут пройти как обязательные, так и рекомендованные программы, и сделать это в удобное для себя время с любого устройства», - рассказала руководитель учебного центра ЦППК Наталья Семенова.
В мае электронные курсы в пробном формате прошли билетные кассиры. До конца октября они полностью перейдут на техническое обучение в систему ЦППК. В 2024 году к порталу подключат работников головного офиса компании.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта.
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