Более 10 тысяч сотрудников ЦППК прошли переобучение для работы на МЦД с февраля

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В следующем году в системе планируют зарегистрироваться еще тысяча сотрудников. На платформе есть учебные пособия, 100 курсов и тестов для специалистов транспортной компании.

«Сотрудники компании могут пройти как обязательные, так и рекомендованные программы, и сделать это в удобное для себя время с любого устройства», - рассказала руководитель учебного центра ЦППК Наталья Семенова.

В мае электронные курсы в пробном формате прошли билетные кассиры. До конца октября они полностью перейдут на техническое обучение в систему ЦППК. В 2024 году к порталу подключат работников головного офиса компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта.

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