Более 10 тысяч солнечногорцев проголосовали за места благоустройства с 15 марта

Голос можно отдать за общественную территорию в Андреевке, яблоневый сад в Смирновке или Советскую площадь и территорию у железнодорожной станции.

«Я благодарю жителей, которые активно принимают участие в голосовании. Только вы решаете какой объект будет благоустроен в 2025 году в рамках президентского проекта „Формирование комфортной городской среды“. На сегодняшний день свой голос отдали более 10 тысяч человек», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Отдать свой голос за один из трех объектов можно до 30 апреля на сайте , либо через мобильное устройство волонтеров, которые дежурят на территории округа. Голосование проходит в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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