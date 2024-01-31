Более 10 тысяч медиков Подмосковья получили выплаты на аренду жилья

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что данная мера поддержки медицинских работников действует в Подмосковье с 2022 года. Ей воспользовались уже более 10,5 тысячи медиков.

«Важно, чтобы медицинские работники не только приходили на работу в Московскую область, но и закреплялись здесь. Поэтому отдельное внимание мы уделяем программам, которые помогают решить жилищный вопрос», - подчеркнул Брынцалов.

По его словам, помимо выплат на компенсацию аренды жилья, медицинские специалисты могут получить сертификаты на его приобретение по программе «Социальная ипотека», а также бесплатные земельные участки.

Чтобы оформить выплаты, нужно соответствовать ряду критерий: занимать одну из 35 должностей, указанных в перечне на госуслугах, не иметь жилых помещений на территории Московской области, работать по основному месту работы в медицинской организации и не менее чем на полную ставку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».