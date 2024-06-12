Более 10 тысяч гектаров земли расчистили от борщевика в Подмосковье с начала сезона

В школе «Лига первых» городского округа Химки состоялась церемония, посвященная началу работы первой смены детского лагеря «Лето». Почти 200 учащихся приняли участие в торжественном патриотическом концерте в честь Дня России.

Для детей подготовили конкурсную программу, включающую проверку знаний основных символов страны - флага, герба и гимна, а также они смогли проявить себя в исполнении народных танцев и песен на сцене учебного заведения.

Муниципальный депутат Юлия Ишкова подчеркнула, что в Химках уделяется особое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Еженедельно школьники участвуют в тематических линейках, поднимая государственный флаг России и исполняя гимн страны вместе с учителями.

Руководитель лагеря «Лето» при школе «Лига первых» Анастасия Уголькова рассказала, что в этом году каждый день в лагере будет иметь свою тему и особенности. В программе - праздники, различные развлекательные и образовательные мероприятия, а также спортивные соревнования.

Напомним, что лагерь является крупнейшим в Химках, предоставляя местным школьникам трехразовое питание, оздоровительные процедуры и секции. В нем планируется пребывание более 150 ребят из 10 школ до его закрытия 9 июля.

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