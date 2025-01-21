Более 10 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Чехове

В Крещенскую ночь в храмах Чеховского благочиния прошли праздничные ночные службы. Одним из самых массовых мест, куда приходят верующие, чтобы набрать воду и окропить дом, а также символически смыть свои грехи в купели стал святой источник преподобного Давида на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни в селе Талеж.

«Когда человек окунется в эту святую воду, он забывает про все. Она освящает, она дает дух, здоровье. Это все я на себе испробовал», - поделился местный житель Василий Иванов.

Для массовых купаний на территории муниципалитета было подготовлено семь мест. Ко всем купелям обеспечили удобный подъезд и оборудовали лестницы для входа в воду, установили теплые палатки для переодевания, организовали горячий чай и угощения. Для безопасности дежурили сотрудники силовых структур, спасатели и медицинские бригады. На некоторых точках работала полевая кухня.

Окунуться в освященную купель или иордань можно в течение трех дней. Уже ночью 19 января в Чехове более 10 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях, среди которых были не только жители, но и гости округа.

Всего в Московской области подготовили 195 мест, где православные смогли безопасно и с комфортом приобщиться к христианской традиции.