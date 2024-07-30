Более 10 тысяч человек посетили «Умную библиотеку» в Химках с начала лета
Свыше 10 тысяч человек посетили «Умную библиотеку» в городском округе Химки за два месяца лета. В этот период сотрудники выдали читателям более 12 тысяч книг.
«Умную библиотеку» в Химках отметили на федеральном уровне. Учреждение победило в национальном проекте «Культура». Для капремонта библиотеки, закупки нового оборудования и обновления книжного фонда выделили средства из муниципального и федерального бюджетов.
«Мне, как человеку, рожденному и живущему в Химках, приятно, что мы смогли вдохнуть новую жизнь в эту историческую библиотеку. Теперь она стала новым центром притяжения наших жителей. Тут регулярно проходят самые разнообразные мероприятия», - поделилась муниципальный депутат городского округа Химки Инна Монастырская.
Всего в Химках с начала лета жители получили более 90 тысяч книг из библиотек. Чаще всего химчане выбирали художественную литературу, публицистику и классические произведения из школьной программы.
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