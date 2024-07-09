09 июля 2024, 16:06

Более 10 тысяч человек посетили обновленный лесопарк в Сергиевом Посаде 6 июля

Министерство культуры и туризма Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Более 10 тысяч человек съехались со всего Подмосковья на открытие обновленного лесопарка «Загорское море» в Сергиево-Посадском городском округе в прошедшую субботу. Для гостей подготовили множество праздничных мероприятий — от научного шоу до вечеринки мыльных пузырей.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, перед гостями выступил Сергиево-Посадский муниципальный оркестр. Все желающие смогли принять участие в увлекательных мастер-классах, сыграть в пляжный волейбол и большую дженгу.

Детей и взрослых угощали бесплатным мороженым.

Мероприятия организовали при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Концерты Сергиев Посад Парки
09 июля 2024, 16:48
Уличные читальные залы открыли при библиотеках Балашихи
Читайте нас в: Google Новости
Библиотеки Балашихи открыли читальные залы под открытым небом. Здесь можно взять книгу, чтобы почитать ее на свежем воздухе в ближайшем сквере.

Выбор свежей литературы доступен на специальных стендах около городских библиотек. Для посетителей формируются тематические подборки книг и журналов, включая как новинки, так и классику, детскую литературу, семейную психологию и многое другое. Здесь не только можно выбрать интересующее произведение, но и принять участие в мастер-классе или других мероприятиях.

Расписание летних читальных залов в каждой библиотеке Балашихи уникально и доступно на официальном сайте или в социальных сетях соответствующей библиотеки. Оформить книгу стало проще благодаря возможности сделать это через мобильное приложение «Мое Подмосковье» всего за несколько минут, без необходимости посещения основного здания библиотеки, что экономит время для новых читателей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Книги Балашиха
09 июля 2024, 16:28
Детскую площадку обновили у дома № 153 на Можайском шоссе в Одинцове
Читайте нас в: Google Новости
Игровую площадку у многоквартирного дома № 153 на Можайском шоссе реконструировали. Рабочие установили новые горки, качели и карусели для детей.

Площадку уложили новым безопасным покрытием, а также обустроили новую песочницу. Все старые игровые элементы убрали.

Также в этом году в Одинцовском округе заменят еще 48 детских площадок. Четыре из них, которые находятся в Голицыно, Часцах, Звенигороде и Новом городке установили в этом году по губернаторской программе. Девять игровых комплексов открыли в прошлом году в Одинцовском округе.

Всего в этом году в Подмосковье модернизируют 697 детских игровых комплексов. Все площадки оборудуют резиновым покрытием, безопасными и удобными игровыми элементами. освещением. На каждой из них будут работать камеры видеонаблюдения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Губернаторская программа Подмосковья Дети
09 июля 2024, 16:23
Марина Чуракова победила на конкурсе для многодетных семей «Имя ее — мама»
Читайте нас в: Google Новости
Марина Чуракова воспитывает 11 детей. Она победила в областном конкурсе «Имя ее — мама».

Накануне заместитель Министра социального развития Московской области Вера Марченко и первый заместитель главы города Владимир Зиновьев пришли в гости к семье Чураковых. Родители воспитывают 11 детей. Маму - Марину Чуракову поздравили с победой в областном конкурсе «Имя ее - мама».

Депутаты городского совета Лобни также отправились в гости к многодетным семьям. Оксана Букина поздравила родителей, у которых семеро детей. Многодетная мама Юлия не только следит за хозяйством, но и принимает активное участие в жизни города.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова поздравила Лидию Дмитриевну и Адриана Николаевича Сулимовых с 68-летием семейной жизни. Годовщину пара отпраздновала в ноябре 2023 года. Лидия Дмитриевна в годы войны жила в блокадном Ленинграде.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Лобня Семья Депутаты
09 июля 2024, 16:19
Школу № 5 в Лобне капитально отремонтируют к декабрю
Министерство строительного комплекса Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Капитальный ремонт школы № 5 начался в Лобне. Подрядчик приступил к демонтажу стен, пола, окон и дверей.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московский области, через несколько дней специалисты начнут демонтировать кровлю, а до конца июля приступят к монтажно-строительным работам.

В здании школы обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные системы и сантехническое оборудование, а также проведут полную внутреннюю отделку помещений. В классах появится удобная современная мебель.

Срок окончания работ намечен на конец декабря 2024 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Лобня Работа

Новости по теме