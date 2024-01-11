Более 10 тысяч человек посетили главный каток в Солнечногорске с начала года

Около 50 тысяч градостроительных планов выдали в Подмосковье в 2023 году. Из низ 35% — для нежилых объектов, где в будущем появятся рабочие места.

Градостроительный план необходим для освоения территории. Он определяет перспективные параметры развития: зону размещения объекта строительства, минимальные отступы от границ участка и виды разрешенного использования. Эти сведения используют для разработки проектной документации. Получить градплан можно бесплатно онлайн через «Госуслуги».

Как рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко, в 2023 году ведомство выдало около 50 тысяч таких документов, из которых 17 тысяч - под объекты нежилого назначения, которые в будущем создадут новые рабочие места.

«По сравнению с 2022 годом общее количество выданных документов возросло на 10 тысяч, в частности, под объекты нежилого назначения тогда заявители получили 13 тысяч документов, что на 23% меньше показателя 2023 года. На основании статистики можно отметить сохраняющуюся тенденцию роста инвестиционной активности в регионе», - добавил он.

В ведомстве добавили, что за год выдали более 2,3 тысячи градпланов для складов, 1,5 тысячи - для производственных объектов, 1,2 тысячи - под сельское хозяйство и 1,1 тысячи - для многофункциональных центров.

Около 29 тысяч градостроительных планов выдали под строительство частных домов, это 58% от общего количества.

Среди округов лидерами по количеству выданных ГПЗУ стали Дмитров, Истра и Раменский.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».