Более 10 школ и детсадов построят в Красногорске в этом году

На совещании с руководящим составом округа глава Красногорска Дмитрий Волков обсудил подготовку к новому учебному году и отопительному сезону. Во встрече участвовали представители служб и ведомств.

До 1 сентября в округе должны закончить строительство четырех образовательных комплексов и семи детских садов. Также нужно укомплектовать педагогический коллектив, обеспечить материально-техническую базу и безопасность дорожного движения.

Более чем 250 педагогам компенсируют затраты на аренду жилья при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Также на встрече поговорили о комплексной подготовке к осенне-зимнему сезону. Сейчас стоит задача сформировать запас оборудования для оперативного реагирования на нештатные ситуации и выстроить логистику.

Еще одной темой совещания стало развитие дорожно-транспортной сети.

«В этом году ремонтируем 26 участков муниципальных дорог, по двадцати из которых работы уже завершились. Обращая внимание на недопустимость нарушения сроков, указал на качество выполнения ремонта. Только добросовестный подход и понимание значимости поставленных задач как в дорожной сфере, так и в социальном строительстве, является главным критерием оценки, прежде всего, со стороны наших жителей», - прокомментировал глава муниципалитета Дмитрий Волков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».