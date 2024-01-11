Более 10 предприятий Лобни вошли во всероссийскую «Книгу почета»

Волонтеры Подмосковья продолжают круглосуточно оказывать помощь жителям Климовска. Кому-то нужны теплые вещи и обогреватели, а кто-то приглашает на беседу за горячей кружкой чая. О дружелюбии жителей и обстановке в пунктах временного размещения корреспонденту «360» Елене Кононовой рассказал волонтер Александр Мухуров.

«Сегодня мы будем ходить по адресам, уточнять, есть ли отопление и электричество. Этим занимаются определенные бригады, остальные <…> формируют машины, мы загружаем машины и развозим по адресам то, что требуется жителям. Очень много одеял просят, пледов, много продуктовых наборов отвезли, много лекарств просят», - сообщил Александр.

Он добавил, что некоторых пожилых людей отправляют в пункт временного размещения (ПВР).

Встречают волонтеров всегда приветливо, с энтузиазмом. Александр, занимающийся волонтерской работой в Климовске уже четыре дня, признался, что ни разу не столкнулся с недружелюбием жителей.

«Еще ни разу не было, чтобы люди не принимали то, что мы пришли что-то проверить. Все [встречают] с улыбками, кто-то шутит, многие бабули зовут на чай, шоколадки дают, яблоки, фрукты. <…> Хочется с ними посидеть, но мы объясняем, что нужно помочь и другим людям», - отметил волонтер.

В пункте временного размещения жителей Климовска обеспечивают горячим питанием. По словам Мухурова, с утра предлагают чай-кофе с бутербродами и печеньями, ближе к обеду - горячий суп, второе, чай. В ПВР работают представители соцзащиты и коммунальных служб - они выясняют, что у кого произошло, оформляют заявки. Все записывается и отправляется на обработку, подытожил Александр.

Многие жители микрорайона Климовск в городском округе Подольск в праздники лишились отопления из-за коммунальной аварии. В городе подготовили программу капитального ремонта домов. В многоэтажках бесплатно заменят батареи.