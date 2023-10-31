Более 10 подмосковных компаний получили участки по программе «Земля за 1 рубль» с начала года

Задачи компании на будущие три года - увеличить мощности производства, а для этого нужна новая площадка. «Дентал-Косметик-Рус» уже получила участок на льготных условиях. В течение трех лет фирма будет выплачивать всего один рубль в год за аренду земли, рассказал исполнительный директор компании Даниил Пиллих.

«Предприятие будет иметь возможность выкупить за 15% от кадастровой стоимости этот земельный участок, и это уже будет собственность предприятия», - отметил президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов.

По его словам, программа «Земля за 1 рубль» поможет компании не только выпускать больше продукции для ухода за зубами, но и начать производить косметику. Также в Подмосковье появятся новые рабочие места.

Бизнесмены могут обращаться за мерами поддержки в профильное Министерство инвестиций науки и промышленности. С начала 2023 года участки по программе «Земля за 1 рубль» получили более 10 компаний в Подмосковье, отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

«Подать заявку могут предприниматели, которые готовы развивать бизнес в области сельского хозяйства, производства пищевых и химических продуктов, одежды и лекарств», - добавил он.

Аренда и продажа земли и другой недвижимости принесла городским округам Подмосковья 17,5 миллиарда рублей с начала года, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.