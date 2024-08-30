Более 10 незаконных торговых точек демонтируют в Лобне

Центральная библиотека городского округа Лобня организует день открытых дверей 31 августа. Собравшиеся поучаствуют в мастер-классах, литературных гостиных и чаепитии.

Все желающие в день открытых дверей смогут поближе познакомиться не только с книжным фондом Центральной библиотеки Лобни, но и с мероприятиями и кружками, которые там организуют.

«Библиотека - это не только место для чтения. Это пространство, наполненное литературными, интеллектуальными и творческими впечатлениями. Здесь каждый сможет найти для себя занятие по душе», - сказали организаторы.

День открытых дверей состоится 31 августа в 12:00 по адресу: улица Чехова, дом № 5. Там пройдут мастер-классы, литературные гостиные и чаепитие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».