30 августа 2024, 03:26

Более 10 незаконных торговых точек демонтируют в Лобне

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В городском округе Лобня выявляют и ликвидируют незаконные нестационарные пункты торговли. Уже снесли 19 объектов, в планах — демонтаж еще 11.

Сотрудники администрации Лобни проверяют передвижные торговые точки. Если находят нарушения норм закона, объекты ликвидируют.

«Ночью убрали павильоны на улице Ленина, вблизи дома № 4. Их строительство осуществлялось на расстоянии менее 20 метров от окон жилых домов и являлось незаконным», - отметила глава городского округа Лобня Анна Кротова.

В округе создали комиссию, которая отслеживает размещение нестационарных торговых объектов в городе. В результате мониторинга выявили торговые точки, установленные с нарушением правил благоустройства города, правил безопасности дорожного движения и охранных зон. Объекты снесут.

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Лобня Торговля
30 августа 2024, 03:36
День открытых дверей пройдет в Центральной библиотеке Лобни 31 августа
Unsplash
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Центральная библиотека городского округа Лобня организует день открытых дверей 31 августа. Собравшиеся поучаствуют в мастер-классах, литературных гостиных и чаепитии.

Все желающие в день открытых дверей смогут поближе познакомиться не только с книжным фондом Центральной библиотеки Лобни, но и с мероприятиями и кружками, которые там организуют.

«Библиотека - это не только место для чтения. Это пространство, наполненное литературными, интеллектуальными и творческими впечатлениями. Здесь каждый сможет найти для себя занятие по душе», - сказали организаторы.

День открытых дверей состоится 31 августа в 12:00 по адресу: улица Чехова, дом № 5. Там пройдут мастер-классы, литературные гостиные и чаепитие.

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Книги Лобня
30 августа 2024, 01:27
Более 1400 первоклассников сядут за парты в школах Лобни в этом году
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Совещание с участием главы городского округа Лобня Анны Кротовой и ее заместителей состоялось накануне нового учебного года. Собравшиеся обсудили готовность учреждений образования к 1 сентября. Всего в День знаний в школы Лобни пойдут 14787 человек, из них 1461 первоклассник.

Глава Лобни Анна Кротова встретилась со своими заместителями, чтобы обсудить подготовку образовательных заведений к предстоящему учебному году: полноту библиотечных фондов, укомплектованность педагогическими кадрами и другое. Отметим, что все школы и детские сады прошли приемку муниципалитета.

«В этом году в наши школы мы привлекли 23 педагога из других регионов, трудоустроили 17 выпускников вузов и колледжей и трех выпускников вузов, завершивших обучение по целевым договорам. 12 учителей округа прошли переподготовку. Все наши школы полностью обеспечены учебниками», - рассказала Анна Кротова.

Новая школа на 2200 мест и два детских сада примут юных лобнинцев в День знаний. Также рабочие заканчивают строить дорогу к инженерно-техническому лицею «Авиатика». Здесь специально для школьников обустроили остановку и открыли новый автобусный маршрут № 17, он будет выполнять 110 рейсов по будням.

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Школы Лобня Школьники
30 августа 2024, 00:22
Юные лобненцы стали призерами всероссийского фестиваля лоскутной моды
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В номинации «Театр Моды» воспитанники Дворца творчества «Планета талантов» городского округа Лобня завоевали диплом II степени. III Всероссийский фестиваль лоскутной моды «Шили-были и носили» прошел в Рязани.

На творческом состязании ребята представили собственную коллекцию одежды «Красно-бело-черное». Работы лобнинцев высоко оценило жюри: они стали дипломантами II степени в номинации «Театр Моды». Занятия по дизайну у школьников ведет педагог Марина Назарова.

Отметим, в городском округе Лобня работают бесплатные секции и кружки разного направления. Их открыли на базе учреждений культуры и общеобразовательных школ.

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Дети Лобня Фестивали
29 августа 2024, 20:47
Еще 13 подъездов отремонтируют в Истре до конца сентября
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В рамках региональной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в Истре обновят 13 подъездов. Ремонт закончат до конца сентября текущего года.

Коммунальные службы уже обновляют три подъезда в Истре: в доме № 36 по улице Советской, в доме № 3 на Воскресенской площади и доме № 62В на улице 9-й Гвардейской дивизии. Специалисты закончили подготовительные работы, покрасили стены и потолки, а также заменили напольное покрытие. После этого поставят новые двери, окна и почтовые ящики.

Также отремонтируют входные группы в Дедовске в доме № 6 на улице Спортивной, в доме № 1 на улице Победы, в доме № 2 на Керамической улице и один в селе Новопетровское в доме № 14 на улице Северной. Обновят подъезды и в поселках Первомайский, Глебовский, Алексино, Рождествено.

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Истра Ремонтные работы

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