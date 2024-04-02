Более 10 крыш жилых домов отремонтировали в Истре в марте

По словам коммунальщиков, проводить ремонт крыш весной проще, так как снег растаял и стали видны все проблемные участки. Так, в доме № 48в на Московской улице в Истре заменили рулонное покрытие крыши. Такие же работы провели в селе Новопетровское сразу по двум адресам: в домах № 17а и № 20 на Северной улице.

В Дедовске починили крышу дома № 2 на улице Красный Октябрь и дома № 10 на Больничной улице. Также в городе отремонтировали ливневку и промазали швы в доме № 10 на улице Космонавта Комарова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте домов в 2024 году. Он подчеркнул, что к декабрю обновят и реконструируют свыше четырех тысяч объектов.

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